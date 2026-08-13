След 250 дни на вода: Военни не издържат, опитват да скочат зад борда на самолетоносач

Семейства на военни и членове на Конгреса бият тревога за засилваща се криза с психичното здраве на борда на самолетоносача USS Abraham Lincoln, тъй като неговите 5000 моряци и морски пехотинци преживяват рекордно дълго като време разполагане в морето, свързано с войната с Иран. Два водещи специализирани издания - „Navy Times“ и „Stars and Stripes“, съобщават за многократни опити на моряци да скочат зад борда, тъй като лошите условия и психическият стрес на „Линкълн“ достигат точката на пречупване. Екипажът е в деветия си месец в морето и е прекарал 250 дни последователно без да стъпва на брега – рекорд за самолетоносач в днешно време.

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Разтревожени семейства изразиха тревогите си за близките си на борда на „Линкълн“ на емоционална среща в кметството с военноморските лидери в Сан Диего миналия четвъртък. Една съпруга сред около 200-те членове на семейството каза, че съпругът ѝ ѝ е изпратил SMS онзи ден, в който е казал: „Надявам се да не се събудя утре“.

Притесненията на семействата бяха изразени директно пред ръководството на флота, представлявано в кметството от изпълняващия длъжността секретар на флота Хунг Цао и други висши служители. Жена на срещата казала на Цао, че военноморските сили са „нарушили доверието между нас и ръководството“, съобщи изданието.

"Мухлясали душове, счупени тоалетни"

„Navy Times“ публикува подробности за осуетени опити за самоубийство на борда на самолетоносача по време на текущото командироване. Анабел Лома каза пред изданието, че съпругът ѝ се е опитал да скочи зад борда, след като престоят му в морето бил удължен. „Той е уплашен. Мисли си, че ще бъде уволнен несправедливо и само защото е бил изтощен, 13-годишната му кариера е съсипана, просто ей така“, каза тя. Вестникът цитира съпругата на друг моряк, чийто съпруг е бил замесен в отделен инцидент на борда на „Линкълн“, при който е попречил на друг член на екипажа да скочи, да ги хване и да ги върне на палубата.

Майк Левин, член на Конгреса от Демократическата партия от Калифорния, бие тревога относно условията на борда на военния кораб, който е в петия си месец на бойни операции срещу Иран. Той описа съдбата на екипажа в X като „мухлясали душове, счупени тоалетни, пране от седмици, дълги периоди без топла вода, хранене, което се свеждаше до половин чаша ориз и две тортили. Без сапун, дезодорант или паста за зъби“.

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Джейсън Кроу, член на Демократическата партия в Конгреса от Колорадо, бивш армейски рейнджър, служил в Афганистан и Ирак, предупреди, че напрежението върху военнослужещите и техните семейства, работещи на Линкълн, „се увеличава всяка седмица“.

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Настоящата криза се задаваше от месеци. Военният кораб напусна Сан Диего на 21 ноември и първоначално беше изпратен към Тихия океан, но после беше пренасочен към Близкия изток, след като започна войната между САЩ и Израел с Иран. Оттогава, разкри MS Now, екипажът от над 5000 души е прекарал само два дни на сушата – в Гуам през декември и в Оман през юли. Планирано е разполагането да приключи през май, но е било удължавано няколко пъти на фона на продължаващата война.

Хегсет не признава обвиненията

През април имаше вълна от публични критики относно тежките условия на борда на самолетоносача. Появиха се снимки на некачествена и ограничена храна, както и съобщения за недостиг на вода, мухлясали душове и повредени перални машини. Министърът на отбраната Пийт Хегсет отхвърли съобщенията като „още фалшиви новини“.

Левин отговори на забележката на Хегсет тази седмица. „Тези мъже и жени се записаха да служат на страната си. Най-малкото, което страната им дължи, е топла вода, работеща тоалетна и истинска храна. Хегсет не може да се справи дори с това и има наглостта да погледне семействата им в очите и да ги нарече лъжци“, каза той.

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„Гардиън“ се е свързал с американския военноморски флот за отговор на съобщенията за опити за скачане зад борда. След публикуването на тази статия, служител от военноморските сили отговори, като заяви, че са наясно, че „продължителните командировки оказват значителен натиск върху нашите военнослужещи и техните семейства и сме благодарни за устойчивостта и жертвите, които правят“.

Служителят заяви, че здравето и благополучието на всеки моряк от Линкълн са приоритет. „Въз основа на информацията, с която разполага командването, не сме установили увеличение на съобщените суицидни мисли или опити за самоубийство на борда на кораба.“

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Специалисти по религиозно, медицинско и психично здраве бяха на разположение като част от „всеобхватна мрежа за подкрепа“, която включваше „бордови съветници по отношение на устойчивостта при разполагане и свещеници“. Служителят призна, че войната е нарушила традиционните центрове за доставки, но добави, че „актуалните доклади от кораба потвърждават непрекъснатия достъп до чиста вода, функционален климатик и здравословни храни“.

Предизвикателствата, свързани с психичното здраве, пред които са изправени действащите военнослужещи в американския флот, са добре известни. Проучване от миналата година разглежда уникалните фактори на стрес, пред които са изправени моряците по време на командировки, и установява, че най-често срещаните включват силни шумове, липса на почивка и неадекватни психични и физически здравни грижи.

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Изследователите провели проучване сред разположени моряци и установили, че почти половината от тях се оплакват, че не получават адекватна помощ за справяне със стреса в морето. Проучването заключава, че „предвид високите нива на самоубийства сред военните, включително във флота, са необходими спешни усилия за подобряване на достъпа до здравни грижи на корабите“.

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