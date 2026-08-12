Още повече жертви след мощното земетресение в Колумбия (ВИДЕО)

Броят на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 души, а спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините. По данни от засегнатите градове 101 души са загинали в Перейра, а 95 – в Кали, третия по големина град в Колумбия.

At least 224 dead, 3,000 missing in Colombia earthquake; hundreds injured. - AP pic.twitter.com/EcaNTx7kGI — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 11, 2026

Трусът с магнитуд 7,4 разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени.

Спасителите работиха през цялата нощ и днес продължиха да разчистват огромни купчини отломки с кранове, багери и голи ръце. На места те призоваваха за пълна тишина, за да могат да чуят хората, останали под рухналите сгради. Доброволци образуваха човешки вериги и предаваха кофи с отломки.

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Много коренни общности в гористия департамент Чоко на тихоокеанското крайбрежие, близо до епицентъра, все още са без електричество и основни услуги, което затруднява спасителните операции.

Земетресението стана само дни след встъпването в длъжност на новия президент Абелардо де ла Есприеля. Той посети засегнатите райони и обеща финансова помощ на хората, останали без дом.

Националната федерация на производителите на кафе съобщи, че нейни екипи оценяват щетите по стопанствата и инфраструктурата в селските райони.

A woman was rescued after being trapped under rubble for more than 30 hours following an earthquake in Pereira, Colombia. pic.twitter.com/fs21GwA5jP — Open Source Intel (@Osint613) August 12, 2026