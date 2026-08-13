Напрежение в небето: Неизвестни дронове прелетяха над ключова авиобаза на Австралия

Неидентифицирани дронове прелетяха над една от най-важните въздушни бази на Австралия, дом на изтребителите F-35A на страната, според The ​​Daily Telegraph. Инцидентът е станал във военновъздушната база Уилямтаун между 11 и 13 юли. Австралийските въоръжени сили все още не знаят кой е управлявал дроновете или защо са действали в зони, забранени за полети. Безпилотните апарати обаче не са били свалени от военните.

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Информация за появата им е предадена на звеното за борба с дронове на полицията на Нов Южен Уелс, което в момента провежда разследване. На командирите на авиобазите е наредено също така да „осигурят, че щорите на прозорците са затворени“, за да се предотврати евентуално изтичане на информация.

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Важно е да се отбележи, че експерти и опозиционни фигури поставят под въпрос способността на австралийското Министерство на отбраната да реагира бързо на подобни инциденти. Въпросът е дали агенцията разполага с достатъчно оборудване, обучени оператори и оперативни процедури за прилагане на закони и възможности за борба с дронове, за да защити военните съоръжения в страната.

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Д-р Джон Койн, директор по националната сигурност в Австралийския институт за стратегическа политика, заяви, че Министерството на отбраната и Австралийската организация за сигурност и разузнаване трябва да „проведат щателно разследване“, за да установят кой е управлявал дроновете, откъде са дошли и каква информация може да са получили, докато са летели над военна база.

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Заслужава да се отбележи, че военновъздушната база Уилямтаун е една от най-стратегически важните отбранителни съоръжения на Австралия. Тя е дом на най-модерните бойни самолети в страната – изтребителите F-35A, както и на самолетите за ранно предупреждение и управление E-7A Wedgetail.

Неизвестни дронове над Германия

Наскоро бяха регистрирани шест полета на дронове над базата на Бундесвера близо до Мехерних, където се извършва поддръжка и ремонт на системи за противовъздушна отбрана Patriot. Има и логистичен склад с повишени мерки за сигурност, разположен в добре защитено подземно съоръжение на дълбочина 130 метра.