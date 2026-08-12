Кабинетът "Радев":

За трети път президент на САЩ: Тръмп пак се заигра (ВИДЕО)

12 август 2026, 11:50 часа 735 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За трети път президент на САЩ: Тръмп пак се заигра (ВИДЕО)

"Всеки ме пита това, но знаете, че законът е много силен. Бих искал да се кандидатирам, но законът е много силен – но дори и тази вечер на събитието скандираха "2028". Всеки иска да го направя, но законът е много силен". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос дали наистина сериозно възнамерява да се опита да стане президент на САЩ за трети път. Знаете, американската конституция изключва един човек да бъде президент на Съединените щати повече от два пъти.

Още: "Ще се усмихваме и търпим, докато му свърши мандатът": Иран нарочно тупа топката за мир с Тръмп (ВИДЕО)

Тръмп не за пръв път прави намеци, че има желание да стане президент за трети път – досега обаче няма никакви сериозни юридически действия от негова страна (промяна на основния американски закон) за осъществяване на такова желание.

Междувременно, президентът на САЩ се сблъска и с друг въпрос – защо решил, че след като е риск да лети с Air Force One заради евентуален опит за покушение, то е безопасно репортерите, които го придружават, все пак да летят? Самият Тръмп призна, че на връщане от Турция след срещата на върха на НАТО е сменил самолета и е летял с друг самолет – заради израелски данни, че Иран се готви да опита да свали Air Force One с портативни ракети. При това става въпрос за Air Force One, който всъщност беше подарен на Тръмп от Катар – именно него американският президент смени с обяснение, че Сикрет Сървис настоявали за това. А Тръмп каза и, че в крайна сметка самолетът, с който летял на връщане от Турция, бил в по-голям риск - ОЩЕ: "От страх да не го убият": Тръмп каза защо е сменил тайно самолета си в Турция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп атентат САЩ трети мандат
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес