За трети път президент на САЩ: Тръмп пак се заигра (ВИДЕО)

"Всеки ме пита това, но знаете, че законът е много силен. Бих искал да се кандидатирам, но законът е много силен – но дори и тази вечер на събитието скандираха "2028". Всеки иска да го направя, но законът е много силен". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос дали наистина сериозно възнамерява да се опита да стане президент на САЩ за трети път. Знаете, американската конституция изключва един човек да бъде президент на Съединените щати повече от два пъти.

Trump on a potential third-term run in 2028:



I’d love to run, but the law is very strong.



Everybody wants me to do it, but the law is very strong. pic.twitter.com/9EDMkPt2AT — Clash Report (@clashreport) August 12, 2026

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Тръмп не за пръв път прави намеци, че има желание да стане президент за трети път – досега обаче няма никакви сериозни юридически действия от негова страна (промяна на основния американски закон) за осъществяване на такова желание.

Междувременно, президентът на САЩ се сблъска и с друг въпрос – защо решил, че след като е риск да лети с Air Force One заради евентуален опит за покушение, то е безопасно репортерите, които го придружават, все пак да летят? Самият Тръмп призна, че на връщане от Турция след срещата на върха на НАТО е сменил самолета и е летял с друг самолет – заради израелски данни, че Иран се готви да опита да свали Air Force One с портативни ракети. При това става въпрос за Air Force One, който всъщност беше подарен на Тръмп от Катар – именно него американският президент смени с обяснение, че Сикрет Сървис настоявали за това. А Тръмп каза и, че в крайна сметка самолетът, с който летял на връщане от Турция, бил в по-голям риск - ОЩЕ: "От страх да не го убият": Тръмп каза защо е сменил тайно самолета си в Турция

Reporter: Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but not for the press?



Trump: I don’t know. I think, actually, the plane that I flew on was at greater risk, because that would be the plane they would be more likely to go for. pic.twitter.com/34aGYBMw7d — Clash Report (@clashreport) August 12, 2026