Кабинетът "Радев":

"От страх да не го убият": Тръмп каза защо е сменил тайно самолета си в Турция

12 август 2026, 6:09 часа 641 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
"От страх да не го убият": Тръмп каза защо е сменил тайно самолета си в Турция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец тайно е напуснал Air Force One и е отпътувал с друг самолет по настояване на Сикрет Сървис и военните заради заплаха за сигурността му, предаде Асошиейтед Прес. „Съобразявам се със Сикрет Сървис и военните. Те искаха да пътувам с друг полет, с друг самолет“, заяви Тръмп вчера пред журналисти след посещение в щата Охайо. „Просто трябва да правя това, което ми казват“, добави той. Още: Заради ирански заплахи Тръмп напуснал срещата на НАТО с трети самолет

Страх лозе пази

Снимка: Getty images

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С думите си американският президент потвърди информацията на в. „Вашингтон Пост“, The Wall Street Journal и The New York Times, че в Турция е бил превозен с тайно камион за самолетен кетъринг до друга машина. Междувременно „Еър Форс Уан“, на борда на който се намирали служители на Белия дом, охранители, помощен персонал и журналисти, излетял като примамка заради достоверна информация за възможно иранско нападение.

Тръмп заяви също, че според него самолетът, с който действително е пътувал, е бил изложен на по-голяма опасност, предаде Ройтерс.

„Всъщност мисля, че самолетът, с който летях, беше изложен на по-голям риск, защото според мен беше по-вероятно да се насочат именно към него“, каза американският президент.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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