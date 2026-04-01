Иран заплаши технологични гиганти, САЩ изпращат още един самолетоносач в региона (ВИДЕО)

01 април 2026, 0:50 часа 247 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Командирът на въздушните сили на Иранската гвардия Мусави заяви, че силите му са атакували американски пилоти и екипажи във военната база Ал Хардж в Саудитска Арабия. „Атакувахме с дрон и ракета и ударихме база с 200 души. Сега, към списъка с жертви и щети за Тръмп и Хегсет — освен самолетите AWACS, цистерните и депата за гориво — е добавен и списък с жертви и наранявания сред екипажа на полетите“, обяви той.

По-рано самият командир на космическите сили на КСИР генерал Сейед Маджид Мусави посети една от подземните ракетни бази на Иран. Местоположението на обекта не е известно. 

Заплаха срещу технологични гиганти

От Иранската гвардия обявиха, че ще отговорят на всяко убийство, като насочат атаките си към компании, свързани със САЩ. Заявлението съветва служителите да напуснат тези работни места и призовава жителите в близост в радиус от 1 км да се преместят в по-сигурни райони. Сред изброените компании са технологични гиганти като Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Nvidia, JPMorgan Chase, Tesla, General Electric, Boeing и други. В предупреждението се посочва, че мярката влиза в сила от 20:00 часа местно време на 1 април.

Не закъсня и отговорът на американският президент. На въпроос за коментар пред журналисти Тръмп заяви: "Повечето от тези хора вече са мъртви".

Израел порази зенитно оръдие

Израелски ракетни удари поразиха иранско зенитно оръдие ZU-23-2, позиционирано на покрива на висока сграда в Техеран. Кадри от атаката бяха разпространени в социалните мрежи.

Трети самолетоносач в Близкия изток

САЩ пристъпиха към разполагане на трети самолетоносач – USS George H.W. Bush, в Близкия изток.  Той ще се присъедини към USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford. Очаква се новият плавателен съд да доведе усили натиска над Техеран да склони на преговори, предава WSJ.

„Говорим с правилните хора“

Служител от Белия дом потвърди пред Ал Джазира, че се водят преговори. „Говорим с правилните хора в иранската система и те са нетърпеливи да постигнат споразумение. Тръмп е уверен, че споразумение ще бъде постигнато скоро“, заяви неназованият източник.

Има ли мирни преговори?

"Иран продължава да получава съобщения от Уиткоф, но това не означава, че се водят преговори. Тези съобщения включват „предупреждения или взаимни гледни точки“, изпратени чрез различни регионални канали". Това заяви министърът на външните работи на Иран Абас Араги. "Не се водят официални преговори с каквато и да е конкретна страна, а обменът на съобщения се осъществява чрез Министерството на външните работи в координация с институциите, отговорни за сигурността", добави той.

Самият министър на външните работи на Иран Аббас Арагичи отново се появи на публично място. "Дойдох, за да си повиша морала", заяви той пред журналисти.

Отварянето на Ормузкия проток не е лесна задача

Служители от администрацията на Тръмп казват, че не могат да гарантират отваряне на Ормузкия проток преди приключване на войната с Иран. Макар че отварянето на жизненоважния петролен маршрут е ключова цел за стабилизиране на глобалните цени на енергията, това може да отнеме седмици или месеци – по-дълго от графика на администрацията за приключване на конфликта, предава CNN.

Американците са против войната в Иран

Анкета на „Ройтърс“/Ipsos установи, че около две трети от американците искат САЩ да прекратят бързо своето участие във войната с Иран, дори ако това означава да не постигнат целите си. Само 27% подкрепят продължаването на войната, докато целите бъдат постигнати.

„Тръмп не може да се откаже“

„Тръмп не може да се откаже. Заседнал е. Качва се по стълбата на ескалацията. Търси начин да спечели войната. Проблемът е, че не може да го поправи“. Това заяви анализаторът проф. Джон Миршаймър за войната с Иран пред Clash Report.

„Ескалацията не е стратегия. Иранците могат да ни изпреварят по издръжливост. Ще приемем ли поражението? Това е Съединените американски щати — ние не губим. Веднъж щом се изкачиш по стълбата на ескалацията, много е трудно да се върнеш надолу. Не виждам как Тръмп ще излезе от това, без да предприеме нещо с наземните войски, които е изпратил там“, добави експертът.

Елин Димитров Отговорен редактор
