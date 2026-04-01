Иран заплаши технологични гиганти, САЩ изпращат още един самолетоносач в региона (ВИДЕО)

Командирът на въздушните сили на Иранската гвардия Мусави заяви, че силите му са атакували американски пилоти и екипажи във военната база Ал Хардж в Саудитска Арабия. „Атакувахме с дрон и ракета и ударихме база с 200 души. Сега, към списъка с жертви и щети за Тръмп и Хегсет — освен самолетите AWACS, цистерните и депата за гориво — е добавен и списък с жертви и наранявания сред екипажа на полетите“, обяви той.
По-рано самият командир на космическите сили на КСИР генерал Сейед Маджид Мусави посети една от подземните ракетни бази на Иран. Местоположението на обекта не е известно.
WATCH: The Commander of the IRGC Aerospace Forces General Seyyed Majid Mousavi visited one of Iran's underground missile bases. pic.twitter.com/TRIra6nRyz— Clash Report (@clashreport) March 31, 2026
Заплаха срещу технологични гиганти
От Иранската гвардия обявиха, че ще отговорят на всяко убийство, като насочат атаките си към компании, свързани със САЩ. Заявлението съветва служителите да напуснат тези работни места и призовава жителите в близост в радиус от 1 км да се преместят в по-сигурни райони. Сред изброените компании са технологични гиганти като Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Nvidia, JPMorgan Chase, Tesla, General Electric, Boeing и други. В предупреждението се посочва, че мярката влиза в сила от 20:00 часа местно време на 1 април.
Не закъсня и отговорът на американският президент. На въпроос за коментар пред журналисти Тръмп заяви: "Повечето от тези хора вече са мъртви".
Reporter: IRGC issued a warning that they will target 18 U.S. technology companies if the U.S. continues targeted assassinations of Iranian leaders.
Израел порази зенитно оръдие
Израелски ракетни удари поразиха иранско зенитно оръдие ZU-23-2, позиционирано на покрива на висока сграда в Техеран. Кадри от атаката бяха разпространени в социалните мрежи.
Israeli missile strikes hit an Iranian ZU-23-2 anti-aircraft gun positioned on the roof of a high-rise building in Tehran.
Трети самолетоносач в Близкия изток
САЩ пристъпиха към разполагане на трети самолетоносач – USS George H.W. Bush, в Близкия изток. Той ще се присъедини към USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford. Очаква се новият плавателен съд да доведе усили натиска над Техеран да склони на преговори, предава WSJ.
The U.S. is deploying a third aircraft carrier (USS George H.W. Bush) to the Middle East, joining the USS Abraham Lincoln and USS Gerald R. Ford.
Washington could keep three carrier strike groups in the region for the foreseeable future.
„Говорим с правилните хора“
Служител от Белия дом потвърди пред Ал Джазира, че се водят преговори. „Говорим с правилните хора в иранската система и те са нетърпеливи да постигнат споразумение. Тръмп е уверен, че споразумение ще бъде постигнато скоро“, заяви неназованият източник.
Има ли мирни преговори?
"Иран продължава да получава съобщения от Уиткоф, но това не означава, че се водят преговори. Тези съобщения включват „предупреждения или взаимни гледни точки“, изпратени чрез различни регионални канали". Това заяви министърът на външните работи на Иран Абас Араги. "Не се водят официални преговори с каквато и да е конкретна страна, а обменът на съобщения се осъществява чрез Министерството на външните работи в координация с институциите, отговорни за сигурността", добави той.
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi:
Iran continues to receive messages from Witkoff, but this does not mean negotiations are taking place.
These messages include “warnings or mutual viewpoints” sent through various regional channels.
No formal negotiations with any…
Самият министър на външните работи на Иран Аббас Арагичи отново се появи на публично място. "Дойдох, за да си повиша морала", заяви той пред журналисти.
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi shows up in public again:
Отварянето на Ормузкия проток не е лесна задача
Служители от администрацията на Тръмп казват, че не могат да гарантират отваряне на Ормузкия проток преди приключване на войната с Иран. Макар че отварянето на жизненоважния петролен маршрут е ключова цел за стабилизиране на глобалните цени на енергията, това може да отнеме седмици или месеци – по-дълго от графика на администрацията за приключване на конфликта, предава CNN.
Американците са против войната в Иран
Анкета на „Ройтърс“/Ipsos установи, че около две трети от американците искат САЩ да прекратят бързо своето участие във войната с Иран, дори ако това означава да не постигнат целите си. Само 27% подкрепят продължаването на войната, докато целите бъдат постигнати.
„Тръмп не може да се откаже“
„Тръмп не може да се откаже. Заседнал е. Качва се по стълбата на ескалацията. Търси начин да спечели войната. Проблемът е, че не може да го поправи“. Това заяви анализаторът проф. Джон Миршаймър за войната с Иран пред Clash Report.
Prof. John Mearsheimer on Iran War:
He (Trump) can’t walk away. He’s stuck. He’s going up the escalation ladder.
He’s looking for a way to win this. The problem is, he can’t fix it.
Escalation is not a strategy. The Iranians can outlast us.
„Ескалацията не е стратегия. Иранците могат да ни изпреварят по издръжливост. Ще приемем ли поражението? Това е Съединените американски щати — ние не губим. Веднъж щом се изкачиш по стълбата на ескалацията, много е трудно да се върнеш надолу. Не виждам как Тръмп ще излезе от това, без да предприеме нещо с наземните войски, които е изпратил там“, добави експертът.