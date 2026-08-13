Тръмп остава без един от най-близките си съветници: Каролайн Левит напуска Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че Каролайн Левит напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време със семейството си, предаде Ройтерс. Така държавният глава остава без един от най-доверените си съветници преди междинните избори през ноември, отбелязва агенцията.

На 1 май родената през 1997 г. в Аткинсън, в щата Ню Хемпшир, Левит стана майка за втори път. Заедно с бизнесмена Никълъс Ричо, който е 32 години по-възрастен от нея, те станаха родители на дъщеря Вивиан. Двамата имат и син Нико, роден през юли 2024 г.

Още: Тази реч ще е класически "Доналд Тръмп": Ще е смешна, ще има изстрели

След като временно отсъстваше по майчинство, сега Левит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година. Тя ще бъде нещатен съветник по комуникациите и партиен деятел, оформящ бъдещата политика на движението на Тръмп МАГА (Make America Great Again/MAGA), съобщиха тя и президентът в изявления.

В публикация в социалните медии 28-годишната досегашна говорителка на Белия дом също подчерта, че се стреми да прекарва повече време с малките си деца. "Каролайн е истински лидер в Белия дом и свърши феноменална работа, борейки се за справедливост, свобода и независимост от 2018 г. насам, включително в нашата историческа кампания за избирането ми за втори мандат за президент през 2024 г.“, посочи Тръмп в публикация в социалните мрежи, наричайки Левит „един от най-добрите прессекретари на Белия дом в историята“.

Още: Говорителката на Белия дом обяви щастлива новина (ВИДЕО)

Левит нарече досегашната си роля "чест и приключение“. Тя е най-младият прессекретар на Белия дом. "Малцина биха могли да се сравнят с Каролайн“, каза Харисън Фийлдс, бившият първи заместник-прессекретар на Тръмп, цитиран от Ройтерс. "Тя е човек, който не само говореше свободно езика на Тръмп, но и знаеше как да храни медийния звяр по хитър, дързък и успешен начин. Най-важното бе, че това се харесваше на нейната единствена аудитория: президента“, добави Фийлдс.

През едната година и половина на поста си Левит и директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг промениха позицията на администрацията към медиите – по начини, които някои от поддръжниците на Тръмп приветстваха, а защитниците на свободната преса критикуваха. Правителството започна да избира кои журналисти да получават достъп до президента, като се отказа от дългогодишната система, създадена от независимата Асоциация на кореспондентите в Белия дом.

Още: Белият дом: Заплахите на Тръмп не бяха празни, имахме списък с цели, ако Иран не бе отстъпил (ВИДЕО)

Като част от тази политика пресслужбата на администрацията на Тръмп създаде специално място за "нови медии“ в залата за пресконференции, което даде на подкастите и нововъзникващите дигитални медии по-важна роля в отразяването на президентството, отбелязва Ройтерс.

Още: Белият дом плаши: Тръмп не блъфира и е готов да разпали ада в Иран (ВИДЕО)