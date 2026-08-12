Най-малко две жертви и близо милион без ток заради бури в Средния запад на САЩ (ВИДЕО)

Силни бури връхлетяха Средния запад на САЩ. Стихията отне най-малко два човешки живота и остави близо милион души без електричество, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс и БТА. Четиригодишно дете загина, след като дърво падна върху дома му в градчето Дженива, щата Индиана, заяви Шерифската служба на окръг Дженингс. Губернаторът на Охайо Майк Деуайн съобщи за човек, който намерил смъртта си, след като спасителните екипи не успели да достигнат до него при наводнение в град Роузвил. Още: Бурите взеха жертва в Албания (ВИДЕО)

По данни на местни медии има жертва и при взрив в жилищен дом, избухнал след преминаването на бурите през Портидж, Индиана. Полицията заяви, че причините за експлозията се изясняват. Над 800 000 потребители са без електричество в щатите Илинойс, Индиана, Охайо и Кентъки, по данни към полунощ източноамериканско време на специализирания сайт poweroutage.us. "Дори и бурите в щата да отминат, сериозен остава проблемът с предизвиканите от тях наводнения", каза губернаторът на Охайо. Още: Буря или апокалипсис в България: Вятър обърна тир, мълния предизвика пожар (ВИДЕА)