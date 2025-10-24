След 45 години: Убиецът на Джон Ленън най-после призна защо го е застрелял

С наближаването на 45-ата годишнина от убийството на Джон Ленън, Марк Дейвид Чапман, човекът, който уби бившия член на The Beatles през 1980 г., отново е в центъра на вниманието, след като бе оповестена стенограмата от последното му изслушване пред комисията по условно освобождаване. В изявленията си 70-годишният убиец признава, че е извършил престъплението, "за да бъде някой", което предизвика възмущение и тъга сред феновете на легендарния музикант. "За съжаление, това беше само за мен и беше заради неговата популярност. Престъплението ми беше напълно егоистично", казва Чапман според стенограмата, получена от "New York Post".

Още: Джон Ленън се страхувал от подслушване: Изгубено интервю разкрива подробности

На 8 декември 1980 г. Чапман простреля Ленън четири пъти в гърба пред сградата "Дакота" в Манхатън, където музикантът живееше с Йоко Оно. Същата сутрин Чапман помоли Ленън да му подпише копие от новоиздадения си албум "Double Fantasy".

Молбата за условно освобождаване е отхвърлена

Снимка: Getty Images

След убийството Чапман остана на мястото на престъплението и четеше "Спасителят в ръжта" – книга, която беше повлияла на неговата обсебеност от фигурата на Холдън Колфийлд и, според него, го беше накарала да смята Ленън за "фалшив".

Чапман изрази съжаление за нанесената вреда, но затворните власти заключиха, че му липсва "искреност и значителна емпатия". Поради това молбата му за условно освобождаване беше отхвърлена за 14-и път през септември.

Още: Уникална монета почита Джон Ленън 45 години след смъртта му (ВИДЕО)

Трябва да се припомни, че Чапман излежава присъда от 20 години до доживотен затвор в затвора "Грин Хейвън" в Ню Йорк, а следващата му възможност да кандидатства за условно освобождаване ще бъде през 2027 г., пише "Marca".