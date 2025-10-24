Войната в Украйна:

След 45 години: Убиецът на Джон Ленън най-после призна защо го е застрелял

24 октомври 2025, 10:47 часа 819 прочитания 0 коментара
След 45 години: Убиецът на Джон Ленън най-после призна защо го е застрелял

С наближаването на 45-ата годишнина от убийството на Джон Ленън, Марк Дейвид Чапман, човекът, който уби бившия член на The Beatles през 1980 г., отново е в центъра на вниманието, след като бе оповестена стенограмата от последното му изслушване пред комисията по условно освобождаване. В изявленията си 70-годишният убиец признава, че е извършил престъплението, "за да бъде някой", което предизвика възмущение и тъга сред феновете на легендарния музикант. "За съжаление, това беше само за мен и беше заради неговата популярност. Престъплението ми беше напълно егоистично", казва Чапман според стенограмата, получена от "New York Post".

Още: Джон Ленън се страхувал от подслушване: Изгубено интервю разкрива подробности

На 8 декември 1980 г. Чапман простреля Ленън четири пъти в гърба пред сградата "Дакота" в Манхатън, където музикантът живееше с Йоко Оно. Същата сутрин Чапман помоли Ленън да му подпише копие от новоиздадения си албум "Double Fantasy".

Молбата за условно освобождаване е отхвърлена

Снимка: Getty Images

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След убийството Чапман остана на мястото на престъплението и четеше "Спасителят в ръжта" – книга, която беше повлияла на неговата обсебеност от фигурата на Холдън Колфийлд и, според него, го беше накарала да смята Ленън за "фалшив".

Чапман изрази съжаление за нанесената вреда, но затворните власти заключиха, че му липсва "искреност и значителна емпатия". Поради това молбата му за условно освобождаване беше отхвърлена за 14-и път през септември

Още: Уникална монета почита Джон Ленън 45 години след смъртта му (ВИДЕО)

Трябва да се припомни, че Чапман излежава присъда от 20 години до доживотен затвор в затвора "Грин Хейвън" в Ню Йорк, а следващата му възможност да кандидатства за условно освобождаване ще бъде през 2027 г., пише "Marca".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Джон Ленън Марк Дейвид Чапман убийство
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес