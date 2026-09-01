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Честно казано, в Европейския съюз липсва политическо лидерство

01 септември 2026, 7:32 часа 729 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Честно казано, в Европейския съюз липсва политическо лидерство

Думите от заглавието са на новия унгарски премиер Петер Мадяр, който успя с партията си "Тиса" да свали от власт Виктор Орбан и неговата "Фидес", които управляваха страната над десетилетие и половина. Във "Фидес" вече обмислят дали да се разделят с Орбан като лидер и дали да има преформатиране на партията, но тези въпроси ще бъдат решени на партийния конгрес на формацията догодина, 2027 година.

"Знам, че има борба между институциите за все повече и повече правомощия. Време е - мисля, че е подходящият момент, да се върнем към бащите-основатели на Европейския съюз и да се концентрираме върху реални проблеми, върху икономическото сътрудничество, върху конкурентоспособността", настоя Мадяр.

Още: Европейската служба за външна дейност заяви, че е имало руски и израелски мрежи, които са разпространявали тези измами

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Европейски съюз цитати Петер Мадяр
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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