Честно казано, в Европейския съюз липсва политическо лидерство

Думите от заглавието са на новия унгарски премиер Петер Мадяр, който успя с партията си "Тиса" да свали от власт Виктор Орбан и неговата "Фидес", които управляваха страната над десетилетие и половина. Във "Фидес" вече обмислят дали да се разделят с Орбан като лидер и дали да има преформатиране на партията, но тези въпроси ще бъдат решени на партийния конгрес на формацията догодина, 2027 година.
"Знам, че има борба между институциите за все повече и повече правомощия. Време е - мисля, че е подходящият момент, да се върнем към бащите-основатели на Европейския съюз и да се концентрираме върху реални проблеми, върху икономическото сътрудничество, върху конкурентоспособността", настоя Мадяр.
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Hungary's PM Péter Magyar on the EU:— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
There is a lack of political leadership, to be honest, in the European Union.
I know that there is a fight among the institutions to have more and more powers.
It’s time, I think it’s the right time, to go back to the founding fathers of… pic.twitter.com/WEfpxgQjF4