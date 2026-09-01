Големи неприятности за бизнеса идват заради наследство за еврото от времето "Желязков"

Моля, подавайте по-рано обявите си за свикване на общи събрания. За това предупреждават от Агенцията по вписванията (АВ) на сайта си. А причината е нещо, което беше изяснено още в края на юли - АВ очаква наплив от фирмени заявления за превалутиране на капитал от левове в евро. За това предупреди на среща с работодателските организации преди вече над месец изпълнителният директор на АВ Елиана Илиева - ОЩЕ: Задава се документална блокада за и заради българския бизнес: Предупреждение от Агенцията по вписванията

Молбата от АВ е напомняне, че агенцията няма достатъчно капацитет да поеме очакваната вълна от ГФО (годишни финансови отчети) - преди над месец беше дадена прогноза за около 300 000 записа. А в края на септември изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети на дружествата за дейността им през 2025 година. Но ако агенцията не може да се справи с обработката, и бизнесът го чакат документални разправии и трудности.

В. "Сега" коментира, че през 2025 година предишният парламент (51-ви), когато управляваше правителството на Росен Желязков, лекомислено стовари на бизнеса и на АВ задължението да извършат превалутирането в безумно кратък срок - до една година от въвеждането на еврото, тоест до края на 2026 година. В резултат Търговският регистър, който и без друго е твърде натоварен и бавен, буквално се задръсти от заявления и започна още повече да закъснява с обработването на документите, внасяни от фирмите по различни поводи и причини. От агенцията са установили, че в периода 21 май - 19 юни броят на заявленията е скочил с над 70% в сравнение с година по-рано. Освен това новото ръководство на АВ се оплака, че е наследило от старото много проблеми - включително огромна маса подадени, но необработени фирмени годишни финансови отчети (над 600 000). На всичко отгоре агенцията страда от тежък "недокомплект" - от 119 щатни бройки само половината са заети.

За да се отпуши Търговският регистър, депутатите вече работят - бюджетната комисия разгледа два законопроекта, на "Прогресивна България" и на "Демократична България". ПБ предлага сегашният срок за фирмите да превалутират дяловите участия, който изтича на 31 декември, да бъде удължен до края на 2028 година. От ДБ пък смятат, че срокът изобщо трябва да отпадне. Най-вероятно ще има обаче нов срок, до края на 2028 година - предстои гласуване в пленарна зала.

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