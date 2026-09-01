Няма надежда за "истински" Дунав през септември - прогноза

През септември нищо не може да се случи, за октомври имам надежди нивото на реката да се вдигне по-чувствително. Все някъде трябва да отидат тези изпарения. Това беше показано в репортаж в сутрешния блок на БНТ с капитан, който от години извършва курсове по река Дунав.

Според казаното, няма засега прогнози за големи валежи нагоре по Дунав - от Сърбия нагоре. Има прогнози за превалявания, а не за по-интензивни валежи, а ни трябват около 60 милилитра на квадратен метър (това е количество, което се характеризира като "проливен дъжд"). За момента данните за Дунав сочат вдигане на нивото от реално по 1-2 сантиметра, поне вече няма спад, а по-скоро задържане на нивото. А от АЕЦ "Козлодуй" обявиха, че ще почнат да повишават мощността на работа на Пети блок - явно защото все пак има достатъчно вода.

Трябва да има заскаляване на бреговете на Дунав с гранит, които да свият водните потоци в по-тясна полоса. Ние от река правим вада, а хората от вада - река, беше обобщението, с уточнение, че в Германия правят точно това. Имаме планини, за да използваме гранит, а не да го внасяме някъде отвън - още една констатация.

Още: Нивото на Дунав и ще спре ли АЕЦ "Козлодуй": Отговорът от енергийния министър