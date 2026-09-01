Защо наркотиците днес убиват повече отвсякога

През 1971 г. президентът на САЩ Ричард Никсън обявява наркотиците за „обществен враг номер едно“. Половин век по-късно обаче стотици милиарди долари, похарчени за наркотици, и милиони наркотици, изгубени по улиците, не само са се увеличили, а самите наркотици са станали по-евтини, по-чисти и по-смъртоносни. Алексей Лахов, международен консултант по намаляване на вредите и политиката за наркотиците и автор на уебсайта Drugmap.ru обяснява как се е случило това – и дали алтернативните подходи ще работят. Забраната на наркотиците изглежда логична. Но не е довела до нищо добро, пише в свой анализ изданието "Медуза.ио".

Още: 125 смъртни случая след наркотици в България: Кои сигнали не бива да подценявате?

Враг номер едно

Преди 55 години, през юни 1971 г., президентът на САЩ Ричард Никсън нарича злоупотребата с наркотици „обществен враг номер едно“, като по този начин дава началото на реториката на така наречената „война срещу наркотиците“. Преди 25 години, през 2001 г., е учреден Международният ден за осведоменост за предозирането – той се отбелязва на 31 август. Така че има отделна дата в памет на починалите от наркотици – въпреки че половинвековната „война“ е трябвало да премахне проблема. Вместо това броят на смъртните случаи само расте. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, приблизително 578 000 души са починали от предозиране с наркотици само в Съединените щати между 2016 и 2022 г.

Повечето от тях са свързани със синтетични опиоиди. В резултат на това през 2022 г. броят на жертвите на предозиране с наркотици в Съединените щати се е увеличил 23 пъти (!) в сравнение с 2010 г. А през 2023 г. наркотиците ще са причинили смъртта на близо половин милион души по целия свят. Това е увеличение с 29% спрямо преди 10 години (въпреки че част от увеличението се дължи и на растежа на населението).

Още: Естония - лаборатория за тестване на нови наркотици?

По този начин Денят за осведоменост за предозирането е не само начин да се почете паметта на приятели и семейство, но и, казано направо, ежегодно отбелязване на провала на „войната срещу наркотиците“. Този провал се обсъжда през последните 15 години. През 2011 г. Глобалната комисия по политика в областта на наркотиците откри своя доклад с думите: „Войната срещу наркотиците е загубена, с опустошителни последици за отделните хора и обществата“. Това твърдение беше подкрепено от бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан, бившите президенти на Бразилия, Колумбия, Мексико и Швейцария, бившия председател на Федералния резерв на САЩ Пол Волкър и писателя Марио Варгас Льоса.

Близалки и желирани бонбони: Държавата е хванала около 1000 пратки с наркотици, предназначени за деца

В доклад от 2014 г. (с предговор, подписан от петима Нобелови лауреати) експерти от Лондонското училище по икономика показаха, че в продължение на три десетилетия стриктно прилагане на закона цените на хероина и кокаина в САЩ са паднали, докато чистотата на веществата се е увеличила – въпреки многократното увеличение на полицейските разходи и вероятността от арест. През 2016 г. комисия, свикана от университета Джонс Хопкинс и научното списание The Lancet, потвърди, че забраната пряко и косвено допринася за предаването на ХИВ и хепатит C, насилието и свръхдозите, но не води до колапс на пазарите на наркотици.

Още: Хванаха близо килограм наркотици в столичен квартал

Волкер Тюрк, настоящият върховен комисар на ООН по правата на човека, заяви през октомври 2023 г.: „Подходът „война срещу наркотиците“ се провали както морално, така и практически.“ През декември 2024 г., на конференция във Варшава, той беше още по-категоричен: „Доказателствата са недвусмислени. Така наречената „война срещу наркотиците“ се провали напълно и безвъзвратно.“ През 2025 г. Програмата на ООН за развитие, агенцията, която помага на страните да се борят с бедността, неравенството и да укрепват институциите, публикува доклад за политиката в областта на наркотиците. В него ясно и недвусмислено се посочва, че традиционните наказателни подходи за контрол на наркотиците „са се доказали като неефективни или направо контрапродуктивни“, когато се измерват спрямо ключови икономически, управленски, здравни, екологични и показатели за човешки права.

Забраната е изгодна

Още: Откриха и изгориха 3 тона марихуана, посадени като мини горичка в Пирин (СНИМКИ)

Едва през 1961 г. държавите се споразумяват как да структурират система за контрол на наркотиците – те приемат Единната конвенция на ООН за упойващите вещества. Тя консолидира разнородните договори от първата половина на века и затвърждава принципа, че определени вещества подлежат на контрол, а тяхното производство, трафик и консумация извън тясно определени медицински и научни рамки са наказуеми. Конвенцията класира самите вещества според списъци (общо са четири) въз основа на потенциала им за злоупотреба и потенциала им като лекарство.

Две последващи конвенции разширяват тази рамка. Договорът за психотропните вещества от 1971 г. разширява контрола до синтетични съединения, като едновременно с това добавя гъвкавост при регулирането на медицинската им употреба. Конвенцията от 1988 г. срещу незаконния трафик задължава държавите да засилят международното правоприлагане и да затегнат вътрешното наказателно законодателство. Прави впечатление, че и трите конвенции изрично предвиждат „алтернативи на наказанието“ за хората, които употребяват наркотици. Също толкова показателно е, че по-голямата част от държавите не са използвали тази гъвкавост в продължение на десетилетия.

В Чехия спипаха висш руски духовник и съратник на патриарх Кирил с "бяло вещество"

Важен нюанс: международните конвенции не разделят самите вещества на „легални“ и „нелегални“. Дейностите, свързани с тях – отглеждане, производство, трафик, притежание и употреба – са легални или незаконни. Една и съща молекула може да бъде лекарство в аптека и престъпление на улицата. Има обаче едно съществено изключение от това правило. Конвенцията счита веществата от Списък IV (което например включва хероин) за особено опасни и нямат значителна терапевтична стойност и позволява на държавите да ги забраняват дори за медицинска употреба – практика, от която много държави се възползват. И обратно, системата е пълна с парадокси на несъответствия между националното и международното право, тъй като например алкохолът е забранен от вътрешните закони в редица държави, но не е регулиран от конвенции, докато канабисът е легализиран на национално ниво в Канада и Уругвай, но остава забранен съгласно международното право. Следователно легалността се определя не от фармакологията, а от контекста и съдебната система.

Забраните не работят

Още: Съдът реши: Мъжът, хванат с наркотици и бебе в колата, остава зад решетките

Привържениците на забраната разчитат на теорията за възпиране. Те вярват, че принудителният натиск намалява наличието на незаконни вещества, което води до по-високи цени и намалена консумация. При определени условия това наистина се случва. Изследователят Джонатан Колкинс, използвайки САЩ като пример, и криминологът Дон Уедърбърн, който е изследвал недостига на хероин в Австралия през 2000-те години, твърдят, че строгият контрол наистина може да поддържа високи базови цени, да затрудни достъпа за потенциалните потребители и дори да доведе до намаляване на нивата на пристрастяване и предозиране.

В пазарен мащаб обаче тази логика се разпада, тъй като пазарът се адаптира по-бързо, отколкото може да бъде възпиран. Изследователите Питър Ройтер и Харолд Полак твърдят, че принудителните мерки на практика нямат ефект върху крайната цена на даден продукт. Пазарът се адаптира и го прави чрез редица ефекти, описани в икономиката.

Ефектът на Хидрата. Например, арестът на лидери на картели или разбиването на големи престъпни организации в Мексико не елиминира пазара като такъв, а го фрагментира на десетки по-малки, по-агресивни и непокорни групи, което допълнително предизвиква вълна от улично насилие.

Ефектът на балона. Ако трафикът на наркотици бъде потушен в един район, той ще се раздуе в съседен. С други думи, затварянето на един транзитен канал ще пренасочи трафика към съседна юрисдикция. Често цитиран пример е успехът на правоприлагането в Карибите през 80-те години на миналия век, което доведе до пренасочване на трафика на наркотици към Мексико.

Още: 100 пъти по-мощни от фентанила: Митниците алармират за нова смъртоносна дрога у нас

Ефектът на синтетичното пренасочване. Колкото по-ефективно правоприлагането унищожава растителните материали, толкова повече пазарът се измества към синтетичните наркотици. Фентанилът, нитазените и мефедронът не зависят от полетата или метеорологичните условия; те са по-лесни за укриване, транспортиране и производство, а също така са по-евтини. Тук се прилага така нареченият „железен закон на забраната“. Това означава, че опитите за спиране и потискане на незаконното предлагане на наркотици създават икономически и логистичен натиск в полза на по-леснодостъпни заместители. Например, по време на Сухия режим в Съединените щати, контрабандистите започнаха да внасят уиски и други твърди алкохолни напитки, а не по-слаби алкохолни напитки като вино и бира.

С дрога и 4-месечно бебе: Задържаха наркодилър в София

Междувременно приблизително 100 милиарда долара се изразходват годишно за прилагане на забраната. Това е 750 пъти повече, отколкото се инвестира в намаляване на вредите в страните с ниски и средни доходи. Тези пари отиват в бюджетите на полицията, митниците, военните, затворническата служба и частните изпълнители. Един на всеки пет затворници по света е лишен от свобода за престъпления, свързани с наркотици. Повече от 500 милиона души живеят в юрисдикции, където канабисът е законово регулиран под някаква форма за немедицинска употреба.

Само няколко държави са легализирали напълно или частично канабиса за развлечение на национално ниво. Те включват Уругвай, Канада, Малта, Люксембург, Германия, Южна Африка и Чехия, както и 24 щата на САЩ. В Индия законността на семената и листата на канабиса е оставена на преценката на щатите, но употребата на канабис смола и съцветия за развлечение като цяло е забранена в цялата страна. В Мексико Върховният съд постанови забраната за употреба на канабис за развлечение като незаконна още през 2018 г.; това обаче все още не е довело до отмяна на съответните закони. В момента продажбите на дребно на търговски канабис са ограничени до Уругвай и Канада. Други държави са ограничени до домашно отглеждане и клубове с нестопанска цел.

Фентанилът измести хероина: Главсекът на МВР с интересни подробности за разбитата престъпна група

Декриминализиране

Декриминализирането на други наркотици от списъка остава изключение. 145 държави все още криминализират притежанието и употребата, а целта на Глобалната стратегия за СПИН да намали този процент до под 10% до 2025 г. очевидно е провалена.

Що се отнася до намаляването на вредите, през 2024 г., за първи път в историята, Комисията на ООН по наркотиците прие резолюция, изрично подкрепяща този подход. Но намаляването на вредите не е вълшебно хапче, което, след като бъде прието, ще заличи провала на „войната срещу наркотиците“. Това е набор от мерки, които ще работят ефективно, при условие че има достатъчно финансиране, законодателни промени и отхвърляне на наказателните подходи.

Още: 8 с обвинения заради цеха за фентанил във “Факултето“

Културният аспект също е важен тук. Филипинският изследовател Гидеон Ласко отбелязва, че в някои страни от Глобалния юг наказателните политики се възприемат като елемент на суверенитет, докато концепцията за намаляване на вредите се възприема като външен натиск, нещо, наложено от Глобалния север. Това предполага, че дори подходите, които дават приоритет на правата на човека и медицинските и социалните грижи, изискват адаптиране към местния контекст, а не сляпо копиране на западните модели.

Още: Украйна и България спипаха международен наркобос в Бургас: Киев се хвали, нашето МВР мълчи (СНИМКИ)

В същото време се появяват нови идеи за това как да се направи животът на хората по-безопасен. В крайна сметка липсата на налоксон, неизвестният състав на уличния наркотик или страхът от извикване на линейка поради риска от арест са фактори, които пряко влияят върху смъртността. Например, предлага се тристранен подход: декриминализация, деинкарцерация (намаляване на броя на затворниците) и дивестиране, или пренасочване на ресурси от правоприлагащите органи към системата на здравеопазването. Авторите подчертават, че реформата не трябва просто да премахне забраните, но и да предотврати попадането на пазара под контрола на транснационалните корпорации.

Експерт: Фентанилът не е дизайнерска дрога

Във всеки случай е невъзможно напълно да се ограничи агресивната „война срещу наркотиците“ на този етап. Това вече е направено и не работи. Очевидно е същото, което се случи, когато британски кораби влязоха в китайски пристанища, за да търгуват с опиум – политически интереси, пари и власт. Така започна „войната срещу наркотиците“. Изглежда, че това е, което я поддържа и до днес.

Още: Фентанилът е епидемия от световен мащаб: Експерт от ЦИД обясни за предозирането и проблемите с наркотиците

Снимки: Getty images/Envato