След голям пожар: CNN показа разруха на борда на самолетоносача "Джералд Форд" (ВИДЕО)

Пожарът през март 2026 г. на борда на американския самолетоносач "Джералд Форд" (USS Gerald R. Ford), за който се разбра, че е започнал в зоната на пералните помещения, е далеч по-лош, отколкото ВМС на Съединените щати първоначално признаха. Това става ясно от ексклузивни кадри, които CNN излъчи и които почнаха да се споделят доста в социалните мрежи - в "Х" на Илон Мъск един от OSINT каналите прибави коментар, че американският президент Доналд Тръмп е обиждал американската телевизия с думите "корумпирана организация" и това е нейният отговор.

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Системата за гасене на самолетоносача се е повредила, така че моряците са се борили с него с подръчни средства в продължение на над 30 часа - около 600 легла в спалните помещения са били изпепелени. Пред CNN моряк, участвал в гасенето и преживял критичната ситуация, описа случилото се със следните думи: "Или трябваше да спечелим битката с огъня, или да умрем".

Trump called CNN a "corrupt organization" yesterday.



Today CNN releases a video that shows damage on USS Ford was more severe than the Navy suggested:https://t.co/3PznwkX96y https://t.co/K3xJXq6ZCB pic.twitter.com/uPseVQUfek — MenchOsint (@MenchOsint) June 4, 2026

Все още продължават спекулациите, че причина за пожар е ирански въздушен удар - с ракета или дрон, но досега няма абсолютно никакви доказателства за такъв развой на нещата, CNN също не спекулира за такова нещо.

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