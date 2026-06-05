Кабинетът "Радев":

След голям пожар: CNN показа разруха на борда на самолетоносача "Джералд Форд" (ВИДЕО)

05 юни 2026, 7:15 часа 915 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След голям пожар: CNN показа разруха на борда на самолетоносача "Джералд Форд" (ВИДЕО)

Пожарът през март 2026 г. на борда на американския самолетоносач "Джералд Форд" (USS Gerald R. Ford), за който се разбра, че е започнал в зоната на пералните помещения, е далеч по-лош, отколкото ВМС на Съединените щати първоначално признаха. Това става ясно от ексклузивни кадри, които CNN излъчи и които почнаха да се споделят доста в социалните мрежи - в "Х" на Илон Мъск един от OSINT каналите прибави коментар, че американският президент Доналд Тръмп е обиждал американската телевизия с думите "корумпирана организация" и това е нейният отговор.

Още: Пожар избухна на най-големия самолетоносач на САЩ и в света - в "най-мокрото" помещение

Системата за гасене на самолетоносача се е повредила, така че моряците са се борили с него с подръчни средства в продължение на над 30 часа - около 600 легла в спалните помещения са били изпепелени. Пред CNN моряк, участвал в гасенето и преживял критичната ситуация, описа случилото се със следните думи: "Или трябваше да спечелим битката с огъня, или да умрем".

Все още продължават спекулациите, че причина за пожар е ирански въздушен удар - с ракета или дрон, но досега няма абсолютно никакви доказателства за такъв развой на нещата, CNN също не спекулира за такова нещо.

Още: След пожара: Най-големият американският самолетоносач се завръща от Близкия изток в Гърция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
пожар самолетоносач Джералд Форд
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес