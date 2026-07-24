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Решават дали да отстранят прокурора, издал заповедта за арест на Путин

24 юли 2026, 11:38 часа 341 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Решават дали да отстранят прокурора, издал заповедта за арест на Путин

Държавите членки на Международния наказателен съд (МНС) ще вземат решение в Ню Йорк дали да отстранят от поста му главния прокурор Карим Хан, срещу когото са отправени обвинения в сексуално посегателство. Гласуването ще протече на фона на силен политически натиск върху базирания в Хага съд, особено от страна на САЩ. Този случай "се точи" вече две години и натовари сериозно съда.

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Британският адвокат на Хан категорично отхвърли всички обвинения. През юни главният прокурор беше временно отстранен от длъжност поради подозрения в неправомерно поведение спрямо член на персонала си. Наскоро жената, който го обвинява, повтори твърденията си в интервю за американската телевизия CNN.

Хан е главен прокурор от 2021 г. и поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в Газа.

Първоначално обвиненията срещу главния прокурор бяха разследвани от комисия на ООН, която, според медийни публикации, ги е потвърдила.

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Според адвоката на Хан обаче съдиите в МНС са установили, че не е доказано никакво неправомерно поведение или нарушение на служебните задължения.

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Сега делегатите от 125-те държави членки трябва да решат на специална сесия в Ню Йорк дали Карим Хан да бъде освободен от поста си. Заседанието не е открито за обществеността.

На фона на този скандал правителството на САЩ наскоро засили критиките си срещу институцията, като вече наложиха санкции срещу съдии и служители.

Нито САЩ, нито Израел обаче са членове на съда.

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Международен наказателен съд сексуален тормоз Карим Хан
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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