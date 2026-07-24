Поптодорова: Тръмп и администрацията променя отношението си към Украйна. Той трябва да плати на Иран (ВИДЕО)

"Виждаме промяна в нагласите на американската администрация и Доналд Тръмп относно войната в Украйна и сблъсъка им с реалността. Година и половина след влизането си в Белия дом, той вижда, че всичко е много по-различно от предварителните му заявки. Започва, макар и с ръмжене, непризнато, изменение в отношението му към съюзниците". Това коментира в ефира на Студио Actualno бившият дипломат на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова. Според нея Тръмп е разбрал, че не може да се справи сам по отношение на Ормуз и Иран.

"Това са го видели всички негови предшественици - до неотдавна Тръмп беше горд, че е първият американски президент, който се е осмелил да удари Иран. Ами, то не е случайно, че предшествениците му са търсили други начини да овладеят Иран след 1979 г.", коментира още дипломатът.

Промяна и във войната в Украйна

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Дипломатът обърна внимание и на новина, която остана леко встрани от дневния ред у нас:

"По-важно е друго. Сега в Киев се е озовала една доста любопитна фигура - Лора Лумър. Не е известна на публиката, но това е една силна активистка на МАГА, буквално заслепена поддръжница на президента Тръмп, която буквално назначаваше и уволняваше най-висшите етажи на управлението в началото на мандата и му влияеше за персоналните назначения. Същата тази госпожа, която беше отявлен привърженик на Путин, се озовава в Киев и сега се извинява публично на Украйна за това, че е имала много неправилна представа за войната. След като е дошла на място и е видяла събитията, вече изцяло подкрепя Киев и каузата на Зеленски.

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Може да е много страничен детайл, но показва коренна промяна в разбиранията в сърцето на самата администрация на Тръмп", твърди още Поптодорова.

"Иранската ядрена програма не е замразена"

Според нея това е сиптом за оформяне на една показателна и постоянна промяна в нагласата. "Всички стоим върху раменете на тези преди нас. Предходните войни на Америка никога не са завършили при президента, който ги е започнал. Корейската война, Виетнам, Афганистан - нужен е следващ президент, който да тръгне начисто и да може да направи компромиси. Войната в Иран също няма да мине без компромиси от американска страна. Трябва да бъде платено на Иран някак - чрез освобождаване на средства с цел възстановяване на щети срещу замразяване на ядрената програма. Голата и горчива истина е, че иранската ядрена програма не е замразена. Съвсем не е случайно, че Тръмп обяви ядрено споразумение със Саудитска Арабия - той ще търси промяна въобще на ядрената картина в Близкия Изток", завърши анализа си Елена Поптодорова.