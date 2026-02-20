Нагласяване на сценарий за случая "Петрохан" от разследването: Подредбата на записите

"Сигурни сме, че чрез публикуването на въпросните кадри идеята на органите е била да заблудят всички, които по-късно са видели записите". Това е констатацията на инициативата BG Elves ("Българските елфи") за случая "Петрохан" - кърваво престъпление, от което останаха шестима мъртви, включително 15-годишно момче, както и още много въпроси. Основният е мотивът.

Още: "Колкото повече детайли излизат, толкова по-очевидно става, че тази версия продължава да е съшита с бели конци"





Подредбата на файловете на записите

BG Elves акцентират на едно основно нещо – какви всъщност файлове със записи от хижа "Петрохан" досега бяха оповестени в разследването. Инициативата е категорична – видеокадрите как няколко мъже изпълняват "поклони" (всъщност беше многократно коментирано, че това е йога практика – има спорове доколко правилно се изпълнява), са всъщност записани 40 дни преди 1 февруари, когато изглежда поне три от общо шестте жертви са изгубили живота си. Защо се акцентира точно на този момент от живота в хижата и то след като в тези кадри Ивайло Калушев липсва, а на втората пресконференция на разследването беше внушено, че изпълнението на практиката предполага култ?

BG Elves са категорични и за друго – записите от охранителните камери в хижа "Петрохан" всъщност могат да бъдат предоставени в ниска и висока резолюция – Actualno.com получи записи в ниска резолюция.

" (...) и на нас ни направи силно впечатление, че порцията с нови записи се появи по време на пресконференция, проведена броени часове преди излизането на дългоочакваната експертиза, която трябваше да ни даде яснота кой кого е стрелял в злополучната вечер в хижа "Петрохан". Удобно - защото, ако бяха я изчакали, щеше да се наложи да я коментират, вместо да ни обясняват кой на кого се кланял. От сегашните експертизи знаем, че има съществени разминавания, които не пасват на версията за самоубийство, която явно се опитват да сглобят. Което отчасти обяснява защо се е наложило Х-файла да бъде преместен на по-видно място“ - това са ключовите думи в разсъжденията на "Елфите". Въпросният Х-файл е точно този, който касае "поклоните".

Съответно и друго съждение – файлът сега е "преместен" в друга папка, за да може медиите да го видят по-добре т.е. че изобщо съществува.

