Левски се доближава до още един нов с опит в Първа лига

Левски се доближи до още един нов футболист, за когото се говори от седмици, че може да пристигне на „Герена“. Става въпрос за крилото на Локомотив Пловдив Каталин Иту. Той е румънец, който е 4-кратен шампион в родината си с ЧФР Клуж. До момента единствената пречка за трансфера му в Левски беше контузия, която го държеше извън терените за „смърфовете“.

Левски чака Каталин Иту, за да поднови преговори с Локомотив Пловдив

Вчера, на 19 февруари, излезе информация, че Каталин Иту е подновил тренировки с Локомотив Пловдив. Според колегите от „Мач Телеграф“ от Левски са чакали румънското крило да се възстанови, за да подновят преговорите с пловдивския гранд, защото не са искали да рискуват с привличането на контузен футболист. Освен, че тренира с първия отбор, от „Лаута“ обявиха, че Иту е напълно готов да се завърне в игра.

Още: Боримиров коментира евентуалния трансфер на Левски и загубите от Лудогорец

Левски приоритизира играчи с опит в Първа лига

От „Герена“ ще изчакат да видят крилото обратно на терена преди да започнат отново преговори за правата му. Струва си да се отбележи, че през настоящия трансферен прозорец Левски приоритизира играчи с опит в Първа лига, като двете най-големи нови попълнения за „сините“ дойдоха от двата пловдивски гранда – Ботев и Локомотив. От „Герена“ преговарят и с още един футболист, който е съвсем близо до финализирането си на трансфер при „сините“, като вече е в София.

Още: Променят датата на Вечното дерби заради изборите: Вижте кога ще се играе ЦСКА - Левски