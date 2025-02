Срутване в тунела: Бетонни отломки паднаха върху коли в Бостън (ВИДЕО)

Бетонни отломки паднаха в тунела "Пруденшъл" в Бостън и повредиха множество превозни средства. Инцидентът е станал в петък следобед, предава американската медия ABC News. Срутването предизвика неуредици на пътя и доведе до закъснения на трафика. Няма информация за пострадали след срутването, което изненада мнозина и предизвика възмущението на потребителите в социалните мрежи, където се разпространява и видео от инцидента. Случилото се е заснето от камера на MassDOT, който администрира магистралата край Бостън.

Администраторът на магистрала MassDOT Джонатан Гъливер допълни, че щетите по превозните средства са незначителни и са от превозни средства, преминаващи през падналите парчета.

Concrete debris fell Friday afternoon inside the Prudential Tunnel in Boston, damaging multiple vehicles and causing traffic delays. No injuries were reported. https://t.co/bzYjLmTuVx pic.twitter.com/Ufvb8UVr4q