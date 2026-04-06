Разследват стрелба близо до Белия дом

"Сикрет Сървис" разследва нощна стрелба близо до Белия дом, съобщава CBS News. "Малко след полунощ на 5 април 2026 г. служители на "Сикрет Сървис" реагираха на сигнали за стрелба в района на площад "Лафайет", се посочва в изявлението, публикувано от началника на отдела по комуникации на службата Антъни Гулиелми.

Засилена охрана на Белия дом

Още: Съдебен обрат: Зелена светлина за балната зала на Тръмп

Площад "Лафайет" се намира срещу Белия дом в центъра на Вашингтон, окръг Колумбия. След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е във Вашингтон и е домакин на семейна великденска вечеря в Белия дом в неделя.

Работата на Белия дом остава нормална, въпреки че е въведена засилена охрана.

Разследването продължи активно в неделя сутринта. Тайните служби заявиха, че издирват евентуално превозно средство и лице, представляващо интерес, като същевременно координират действията си с полицията на парковете на САЩ и Столичното полицейско управление на Вашингтон, окръг Колумбия.

Длъжностните лица призоваха гражданите с информация да се обадят в полицията на Вашингтон

Още: Тръмп строи грамаден военен комплекс под Балната си зала в Белия дом (ВИДЕО)