06 април 2026, 6:45 часа 282 прочитания 0 коментара
Разследват стрелба близо до Белия дом

"Сикрет Сървис" разследва нощна стрелба близо до Белия дом, съобщава CBS News. "Малко след полунощ на 5 април 2026 г. служители на "Сикрет Сървис" реагираха на сигнали за стрелба в района на площад "Лафайет", се посочва в изявлението, публикувано от началника на отдела по комуникации на службата Антъни Гулиелми. Още: "Тръмп не е негов собственик": Съдът спря строежа на балната зала в Белия дом

Площад "Лафайет" се намира срещу Белия дом в центъра на Вашингтон, окръг Колумбия. След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е във Вашингтон и е домакин на семейна великденска вечеря в Белия дом в неделя.

Работата на Белия дом остава нормална, въпреки че е въведена засилена охрана.

Разследването продължи активно в неделя сутринта. Тайните служби заявиха, че издирват евентуално превозно средство и лице, представляващо интерес, като същевременно координират действията си с полицията на парковете на САЩ и Столичното полицейско управление на Вашингтон, окръг Колумбия.

Длъжностните лица призоваха гражданите с информация да се обадят в полицията на Вашингтон

Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Стрелба САЩ Белия дом
