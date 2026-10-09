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Стрелба по време на акция на ICE в Ню Йорк: Мъж е ранен в кола с 5-годишно дете (ВИДЕО)

09 октомври 2026, 12:11 часа 787 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Стрелба по време на акция на ICE в Ню Йорк: Мъж е ранен в кола с 5-годишно дете (ВИДЕО)

Федерален служител по имиграционните въпроси (ICE) простреля мъж от Доминиканската република по време на акция в Ню Йорк. Инцидентът предизвика остро недоволство от страна на местните власти, които настояват за незабавно прекратяване на подобни операции в града. От Министерството на вътрешната сигурност определят случая като „целенасочена акция по правоприлагане“.

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Пострадалият мъж е оцелял и към момента се лекува в болница. От ведомството не уточниха детайли за причините, довели до стрелбата, като посочиха единствено, че по време на инцидента служител на ICE е произвел изстрел със служебното си оръжие и е ранил мъжа. 

Шокиращи разкрития

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани и губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хочул съобщиха, че според получената от тях информация агентите са открили огън по мъжа, докато той се е намирал в автомобил заедно с 5-годишно дете. За щастие, по предварителни данни детето не е пострадало при инцидента.

Служител в близък ресторант, разказва пред медиите, че е чул три или четири изстрела. След това е видял мъж на земята, заобиколен от маскирани служители с жилетки на Министерството на вътрешната сигурност, докато събралите се наоколо граждани крещели от страх и възмущение.

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В социалните мрежи бързо се разпространиха видеоклипове и снимки от мястото на събитието. На тях се вижда как мъжът седи на земята с ръце зад гърба непосредствено след стрелбата, както и кадри, на които полицаи от Ню Йорк вдигат видимо ранения мъж и го качват в полицейски автомобил за транспортиране към болница.

След случилото се губернатор Кати Хочул заяви, че е разговаряла по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп и министъра на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин, като е призовала за пълно спиране на операциите по прилагане на имиграционното законодателство в Ню Йорк. Кметът Зоран Мамдани също излезе с остро изявление, определяйки стрелбата като „недопустима и изключително сериозна“ и настоявайки за прекратяване на действията на имиграционната служба в града. Протестиращи и местни представители вече определиха случая като поредното доказателство за опасностите от засилените мерки на администрацията срещу имиграцията.

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Ню Йорк Имигранти имиграционна служба ICE
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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