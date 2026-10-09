Стрелба по време на акция на ICE в Ню Йорк: Мъж е ранен в кола с 5-годишно дете (ВИДЕО)

Федерален служител по имиграционните въпроси (ICE) простреля мъж от Доминиканската република по време на акция в Ню Йорк. Инцидентът предизвика остро недоволство от страна на местните власти, които настояват за незабавно прекратяване на подобни операции в града. От Министерството на вътрешната сигурност определят случая като „целенасочена акция по правоприлагане“.

ОЩЕ: Бягство от ICE завърши фатално: Мъж загина, блъснат от камион

Пострадалият мъж е оцелял и към момента се лекува в болница. От ведомството не уточниха детайли за причините, довели до стрелбата, като посочиха единствено, че по време на инцидента служител на ICE е произвел изстрел със служебното си оръжие и е ранил мъжа.

Шокиращи разкрития

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани и губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хочул съобщиха, че според получената от тях информация агентите са открили огън по мъжа, докато той се е намирал в автомобил заедно с 5-годишно дете. За щастие, по предварителни данни детето не е пострадало при инцидента.

Служител в близък ресторант, разказва пред медиите, че е чул три или четири изстрела. След това е видял мъж на земята, заобиколен от маскирани служители с жилетки на Министерството на вътрешната сигурност, докато събралите се наоколо граждани крещели от страх и възмущение.

В социалните мрежи бързо се разпространиха видеоклипове и снимки от мястото на събитието. На тях се вижда как мъжът седи на земята с ръце зад гърба непосредствено след стрелбата, както и кадри, на които полицаи от Ню Йорк вдигат видимо ранения мъж и го качват в полицейски автомобил за транспортиране към болница.

🛑 ICE INCIDENT IN MARBLE HILL, NYC 🛑 A man lies in the road next to a Honda that's back window was shot out. An agent kneels over him as other armed agents secure the scene. A 5-year-old child who was in the backseat was unharmed. https://t.co/jNOUMYE2Cj — Donk Media ♻️™ (@donkoclock) October 9, 2026

След случилото се губернатор Кати Хочул заяви, че е разговаряла по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп и министъра на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин, като е призовала за пълно спиране на операциите по прилагане на имиграционното законодателство в Ню Йорк. Кметът Зоран Мамдани също излезе с остро изявление, определяйки стрелбата като „недопустима и изключително сериозна“ и настоявайки за прекратяване на действията на имиграционната служба в града. Протестиращи и местни представители вече определиха случая като поредното доказателство за опасностите от засилените мерки на администрацията срещу имиграцията.