Тежка катастрофа в САЩ: Камион се заби в бетоновоз, има загинали и ранени (ВИДЕО)

18 април 2026, 10:03 часа 239 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ужас на магистрала - тежка катастрофа с камион в САЩ! Камион се разби с мощна скорост през разделителната пътека и се блъсна челно в бетонобъркачка. Катастрофата се случи в Калифорния на I-10 — осем превозни средства бяха замесени, а след удара избухна пожар. Шофьорът на бетонобъркачката загина, няколко души бяха ранени. Полицията разследва причините за тежката катастрофа. Още: Тъжна равносметка, след като страховита лавина помете скиори в Калифорния (ВИДЕО)

Мъж е арестуван по подозрение в опит за убийство, след като „множество пешеходци“ бяха блъснати от кола в центъра на британския град Дарби, пише "Sky News". В резултат на катастрофата, полицията е спряла превозно средство, за което се смята, че е участвало, малко след инцидента.

„Можем да потвърдим, че седем души са ранени, когато кола се блъсна в пешеходци на улица в центъра на града“, съобщи полицията на Дарбишир в изявление във Facebook. Шофьорът, мъж на около 30 години, родом от Индия, е арестуван и е в ареста. Той е арестуван по подозрение в опит за убийство, причиняване на тежки телесни повреди чрез опасно шофиране, нанасяне на тежки телесни повреди с умисъл и опасно шофиране.

Очевидец на мястото на инцидета сподели пред "Дарби Телеграф", че е имало „много хора на земята". "Беше толкова плашещо преживяване. Завихме зад ъгъла и навсякъде имаше хора", сподели още той пред местната медия.

Разследването все още е в начален етап. Въпреки това контролните органи в Дарби успокояват обществото, че няма да има повече рискове от подобни инциденти.

Антон Иванов Отговорен редактор
