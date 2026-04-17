"Не искаме война, но ако се наложи, ще я спечелим": Куба се готви за атака от САЩ

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви в четвъртък, че страната му е "готова" за евентуална атака на САЩ след месеци на нарастващ натиск от президента Доналд Тръмп, съобщава АФП. "Не искаме конфронтация, но е наш дълг да сме готови да я избегнем, а ако е неизбежна, да я спечелим", каза Диас-Канел на митинг в Хавана. Още: "Ще се защитаваме и ако се наложи - ще умрем": Президентът на Куба отговори на Тръмп (ВИДЕО)

Куба се готви за евентуална атака след многократните предупреждения на Тръмп, че Куба е "следващата", след като той свали от власт лидера на Венецуела Николас Мадуро и започна война срещу Иран. Вашингтон и Хавана проведоха разговори за деескалация на напрежението, но дискусиите между заклетите врагове не успяха да постигнат значителен напредък, според съобщения в американските медии.

Диас-Канел призна, че настоящият момент е "много сериозен", но подчерта "социалистическия" характер на Куба, както е провъзгласен от Фидел Кастро на 16 април 1961 г.

След залавянето на Мадуро в Каракас, Тръмп наложи петролна блокада на Куба, изостряйки най-тежката икономическа и енергийна криза на обеднелия остров от десетилетия

Диас-Канел отхвърли представянето на Куба от страна на САЩ като "провалена държава".

Хавана до голяма степен обвинява за проблемите си търговското ембарго на САЩ, наложено малко след идването на Кастро на власт, което е в сила и днес, и по-скорошната петролна блокада. "Куба не е провалена държава, а обсадена държава", каза той.

