Как Мъск може да обърне хода на всяка война: Едно спиране на Starlink и десетки морски дронове на САЩ останаха "слепи"

Текущите войни в Украйна и Персийския залив показаха колко важни са дроновете и сателитните комуникации в съвременната война, но тази промяна доведе до нова зависимост. Агенция Reuters съобщи на 16 април, че глобално прекъсване на услугата Starlink е спряло тест на автономни лодки на Военноморските сили на САЩ миналата година. Инцидентът подчертава как зависимостта от една-единствена система може да застраши военните способности, особено когато тази система може да бъде изключена от един човек - милиардера Илон Мъск, чиято компания SpaceX притежава Starlink.

Сателитната интернет услуга на SpaceX претърпя прекъсване на мрежата през август 2025 г. Докато повечето потребители вероятно са били лишени от достъп до телевизионно съдържание в Netflix или до имейл акаунт, ВМС на САЩ са загубили контрол над 24 автономни надводни плавателни съда край бреговете на Калифорния. Операторите не можели да се свържат с лодките в продължение на почти един час.

Кирстен Дейвис, главен информационен директор на Пентагона, заяви пред Reuters, че Министерството на отбраната „използва множество, стабилни и устойчиви системи за своята широка мрежа“.

Или SpaceX, или никой

Огромният мащаб на спътниковата констелация на Starlink трябваше да осигури необходимата устойчивост за военни операции. В орбита се намират над 10 000 спътника на Starlink, което е далеч повече от всеки друг конкурент на SpaceX. За сравнение, Amazon има малко под 240 Kuiper сателита в експлоатация.

Въпреки това Военноморските сили на САЩ все пак са изпитали проблеми с връзката по време на тестовите операции през април 2025 г. Макар Пентагонът да твърди, че използва множество системи, всъщност изборът е или SpaceX, или никой.

За да добави още една дилема към зависимостта на американските въоръжени сили от SpaceX, Пентагонът в крайна сметка не контролира частно управляваната спътникова констелация. Украинските въоръжени сили разбраха това по трудния начин през 2022 г. Илон Мъск нареди на инженерите си да ограничат покритието на Starlink, за да предотвратят атака с украински подводни дронове срещу кораби на руския флот, разположени в окупирания Крим.

Явно Мъск се е страхувал, че Русия ще използва ядрени оръжия срещу Украйна в отговор. Може да се каже, че милиардерът е променил хода на конфликта. Никоя армия не бива да се поставя в положение, в което граждански изпълнител може да спре операциите ѝ по свое усмотрение, пише във връзка с новината американското списание Jalopnik.

