За да спечелят Шампионска лига: Ханзи Флик настоява за кардинални проблеми в Барселона

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик е изразил желанието си клубът да промени трансферната си политика. Той вече мисли върху нужните нови попълнения за летния трансферен прозорец и е дал задачите, които трявба да се изпълнят във връзка със сътава. Според каталунското издание "Спорт" немецът е подчертал важността на това да разполага с балансиран отбор, за да може Барселона да се представя добре в Шампионска лига.

Ханзи Флик не е доволен от лидерите си

Каталунският гигант не е печелил "турнира на богатите" от 2015 г. Ханзи Флик е изключително доволен от талантите, които излизат от академията на Барселона "Ла масия". Но според него в отбора лиспва свързващото звено между младите и по-опитните футболисти. То трябва да бъде съставено от играчи между 26 и 28 годишна възраст. Именно тогава самите футболисти са във върхова форма. Лошата новина за каталунците е, че играчите на тази възраст, с които разполагат, не са на нужното ниво и нямат нужните лидерски качества, поне според Флик.

Още: Футболист №1 на България, който бе искан от Барса и Ливърпул, но контузиите го лишиха от велики подвизи

Барселона трябва да привлече шампионски манталитет

Въпреки че Барселона отпадна от Шампионска лига на 1/4-финалите, ръководството има намерения да удължи договора на Ханзи Флик. Това показва пълното доверие на шефовете към мениджъра и подсказва, че най-вероятно ще го полсушат за трансферните планове. Идеята на немеца е Барселона да привлиа футболсити, които знаят как се печелят трофеи и ще донесат шампионския дух на отбора.

Още: От носител на Шампионска лига до продавач в магазин: Бивша звезда на Барселона живее "нов живот"