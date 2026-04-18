Спорт:

За да спечелят Шампионска лига: Ханзи Флик настоява за кардинални проблеми в Барселона

18 април 2026, 11:25 часа
Снимка: Getty Images
Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик е изразил желанието си клубът да промени трансферната си политика. Той вече мисли върху нужните нови попълнения за летния трансферен прозорец и е дал задачите, които трявба да се изпълнят във връзка със сътава. Според каталунското издание "Спорт" немецът е подчертал важността на това да разполага с балансиран отбор, за да може Барселона да се представя добре в Шампионска лига.

Ханзи Флик не е доволен от лидерите си

Каталунският гигант не е печелил "турнира на богатите" от 2015 г. Ханзи Флик е изключително доволен от талантите, които излизат от академията на Барселона "Ла масия". Но според него в отбора лиспва свързващото звено между младите и по-опитните футболисти. То трябва да бъде съставено от играчи между 26 и 28 годишна възраст. Именно тогава самите футболисти са във върхова форма. Лошата новина за каталунците е, че играчите на тази възраст, с които разполагат, не са на нужното ниво и нямат нужните лидерски качества, поне според Флик.

Ханзи Флик

Барселона трябва да привлече шампионски манталитет

Въпреки че Барселона отпадна от Шампионска лига на 1/4-финалите, ръководството има намерения да удължи договора на Ханзи Флик. Това показва пълното доверие на шефовете към мениджъра и подсказва, че най-вероятно ще го полсушат за трансферните планове. Идеята на немеца е Барселона да привлиа футболсити, които знаят как се печелят трофеи и ще донесат шампионския дух на отбора.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Барселона Шампионска лига Ханзи Флик
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес