За първи път преди предсрочния вот: 100% от машините за гласуване са проверени

18 април 2026, 11:15 часа 385 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Министерството на електронното управление (МЕЧ) за първи път успя да постигне пълна верификация на машините за гласуване у нас и в чужбина. На предходните избори - през октомври 2024 г., са били потвърдени едва 30% от всички машини. От ведомството посочват, че това е станало възможно с помощта на 100 държавни служители, съдействали на Централната избирателна комисия и екипа на Сиела Норма. Всички машини вече са изпратени към съответните дестинации в страната. Още: ЦИК показа стъпка по стъпка как се гласува с машина

Броени часове преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. От Централната избирателна комисия (ЦИК) показаха пред БНТ как протича гласуването с машина и какво трябва да знаят избирателите, ако са решили да гласуват чрез машина. Председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова показва стъпка по стъпка.

Тя обясни, че избирателят поставя с този чип нагоре, в слота в долната част на машината, картата, с леко щракване, за да може да се зареди електронната бюлетина. След като избирателят е решил за кого ще гласува, в случай аз ще отбележа "не подкрепям никого", за да не се разбира, че се прави агитация, с бутон преглед избирателят може да прегледа своя избор. Ако е сигурен, че това е окончателният му вот, с бутон "преглед" преглежда още веднъж и с бутон "гласуване" - гласува, поясни Нейкова.

Отпечатва се електронната бюлетина, изчаква се звуковия сигнал, за да сме сигурни, че бюлетината ще се отпечата напълно. Избирателят преглежда своя вот, сгъва бюлетината с текста навътре, взима картата от машината, връща я на секционната избирателна комисия, подава на СИК сгънатата бюлетина за поставяне на един печат, пуска машинната бюлетина в избирателната кутия за бюлетини от машинно гласуване. След това се подписва в избирателния списък, взема личните си документи и напуска изборното помещение.

Антон Иванов Отговорен редактор
ЦИК машинно гласуване Министерство на електронното управление
