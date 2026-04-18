НЕ правете това на Томина неделя, носи нещастие за цяла година

Православните християни празнуват Антипасха, или Томина неделя, на 19 април 2026 г. Какво представлява този празник, каква е неговата символика, какви са традициите, обичаите и забраните, които трябва да се спазват на този ден?

Какво означава Антипасха? Символика на Томина неделя

Антипасха е първата неделя след Великден. Този празник в църковния календар, чието име, преведено от гръцки, означава „вместо Великден“. На този ден вярващите се връщат към отминалия Великден и отново си спомнят за Христовото Възкресение.

Празникът има и второ име: Томина неделя. То е пряко свързано с апостол Тома, наричан Невярващият. Той отсъствал, когато възкръсналият Исус се явил на учениците и затова не повярвал в Неговото възкресение. На осмия ден след Великден всички апостоли се събрали в дома на Тома, където Исус предложил да провери раните по тялото му, след което Тома повярвал в чудото.

Антипасхални традиции, обичаи и забрани: Какво да правим и какво да не правим на този ден

На този празник е обичайно да се посещават църковни служби, както и да се да помолим за починалите. На Томина неделя се ходи на гробището и се раздава в памет на починалите.

Вечерта семейството се събира за семейна вечеря и колкото по-изобилна е храната и по-приятна е атмосферата, толкова по-успешна ще бъде следващата година.

В древността, седмица след Великден, забраната за сватби и годежи е била премахната, така че на Томина неделя вече е разрешено момците да ходят при момите.

Какво не трябва да се прави в неделя, посветена на Тома? Ако се карате или започнете конфликти на този ден, вярва се, че това ще предизвика загуба на щастие за цялата година.

На този ден не трябва лишавате семейството и близките си от внимание. Ако не можете да го прекарате физически със семейството си, поне отделете време да говорите с тях по телефона.

Самотата на този ден предвещава загуба на късмета. На Томина неделя не трябва да вършите тежка работа, да се занимавате с ръкоделия или чистене.

Отказът на помощ на нуждаещите се също не се препоръчва. Всяка помощ ще бъде възнаградена свише, но отказът да се окаже помощ, според народните вярвания вещае поредица от нещастия в живота на човек.

