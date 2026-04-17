Шефът на ICE напуска поста си в критичен момент

Временният директор на Агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) Тод Лайънс, ключова фигура в изпълнението на програмата за масови депортации на президента Доналд Тръмп, ще подаде оставка в края на май, съобщиха федерални служители. Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин обяви напускането на Лайънс, наричайки го чудесен лидер на ICE, който е допринесъл за повишаване на сигурността в американските общности. Мълин заяви, че последният работен ден на Лайънс ще бъде 31 май.

"Пожелаваме му успех в следващата му кариера в частния сектор", заяви Мълин в изявление.

Не е ясно кой може да го замести.

Лайънс, който беше назначен за временно изпълняващ длъжността директор през март 2025 г., ръководеше агенцията, която беше в центъра на плановете на президента Доналд Тръмп за промени процеса на имиграцията в САЩ.

Под негово ръководство агенцията получи огромно финансиране от Конгреса, което използва за разширяване на капацитета за наемане на персонал и задържане, и увеличи броя на арестите, за да отговори на изискванията на администрацията.

ICE беше в центъра и на поредица от широко отразявани операции по прилагане на имиграционното законодателство в американски градове, включително Чикаго и Минеаполис, които приключиха след избухването на протести заради смъртта на двама американски протестиращи от ръцете на федерални имиграционни служители.

Стивън Милър, заместник-началник на кабинета на президента и основен архитект на имиграционната му политика, нарече Лайънс "отдаден ръководител".

Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън описа Лайънс в публикация в "X" като "американски патриот, който направи страната ни по-безопасна".