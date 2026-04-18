Директорът на ЦСКА за плейофите: "Ще се обърнем към себе си, имаме генерална цел"

На 17 април беше изтеглен жребия за мачовете от плейофите в Първа лига. Естествено, най-голямо внимание привлече този за срещите между отборите от първата 4-ка - Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА. Тегленето отреди още в първия кръг от плейофите да се изиграе "вечното дерби" между "сини" и "червени". Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков даде своя коментар за жребия пред медиите.

Бойко Величков: "Програмата е добра"

Ето какво каза Бойко Величков: "Ние сме готови за това, което ни предстои. А то, с оглед качеството на отборите - много дерби двубои до края. Програмата е добра заради няколко факта - качеството на противниците и изходната позиция. Ние не можем да очакваме нищо друго освен много здрави битки, независимо по какъв начин са подредени като последователност. Знаем какво ни чака и ще го гоним.

"Приоритетно ще се обърнем към себе си"

Готови сме с цялото уважение към противниците. Приоритетно ще се обърнем към себе си за това да се подготвим по най-добрия начин и да постигнем нашите цели. Ситуацията ни е такава, че имаме генерална цел - класиране за Европа. Длъжни сме, заради името, което защитаваме, да опитаме по всеки един начин да постигнем максимално високи цели". ЦСКА завърши редовния сезон на 4-то място с 56 точки от 30 мача. 3-тият ЦСКА 1948 е с 59 пункта, а вторият Лудогорец - с 60. Лидерът Левски е далеч напред със 70 точки.

