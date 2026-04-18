Интер се доближава до титлата в Серия А, фурорът на сезона с грешна стъпка в борбата за Шампионска лига

Интер постигна категоричен успех над Каляри с 3:0 на „Джузепе Меаца“ в двубой от 33-тия кръг на Серия А . "Нерадзурите" събраха 78 точки на върха в класирането и дръпнаха с 12 на втория Наполи, който е с мач по-малко. Каляри заема 16-а позиция с 33 пункта. Междувременно фурорът на сезона Комо отстъпи с 1:2 на Сасуоло и загуби важни точка в борбата за топ 4 - местата, даващи право на участие в Шампионска лига.

На "Джузепе Меаца" всичко по-интересно се случи през втората част. В 52-рата минута Тюрам се възползва от подаване на Федерико Димарко, за да открие резултата. Малко по-късно Никола Бареал удвои преднината на тима си с хубав изстрел. До края на мача Интер намали темпото, но въпреки това стигна до трети гол. Дъмфрис асистира на Желенски за 3:0.

Сасуоло победи Комо с 2:1. За кратко време в края на първата част домакините нанизаха две попадения - дело на Кристиан Волпато и М'Бала Нзола. В добавеното време на полувремето Нико Пас намали изоставането на отбора си - секунди преди почивката. След паузата треньорът на Комо Сеск Фабрегас направи пет смени, но те не дадоха резултата и тимът му загуби срещата. Комо остава на пето място с 58 точки, но може да бъде изпреварен от Рома утре. Сасуоло е на девета позиция с 45 точки.

