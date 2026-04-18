Руската задна врата на Иран срещу Тръмп

18 април 2026, 11:00 часа 714 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След като преговорите с Техеран първоначално не постигнаха бърза развръзка, президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокада на иранските пристанища и корабоплаване. Централното командване на САЩ впоследствие поясни, че блокадата ще се отнася само за кораби, собственост на Техеран, или за такива, пътуващи към ирански пристанища. С характерното си самодоволство Тръмп написа: "Ако някой от тези кораби се осмели да наруши нашата БЛОКАДА, той ще бъде незабавно унищожен чрез същата смъртоносна система, която използваме срещу наркотрафикантите и техните лодки. Ще се справим с тях бързо и брутално".

Налагането на строга блокада обаче ще отнеме няколко седмици. И Персийският залив и Ормузкият проток пак ще бъдат във фокуса на вниманието на света.

През тези води Иран изнася по-голямата част от петрола си, особено за Китай и Индия, и внася гориво за корабоплаване и производство на петрол. Историята е виждала прецеденти за блокади или дори окупации на ирански пристанища в Персийския залив и освен това те са много по-малко, отколкото мнозина си представят. В това отношение Иран винаги е бил уникален.

Докато повечето жители на Близкия изток исторически са се заселвали покрай реки или морски брегове, иранските градове са построени предимно във вътрешните планини. Тринадесет от най-големите градове са разположени във вътрешността на страната, далеч от брега. Най-големият ирански пристанищен град Бандар Абас е едва на 14-то място с население около половин милион души.

В Персийския залив ВМС и морската пехота на САЩ ще бъдат натоварени със задачата да блокират или по друг начин да нарушат корабоплаването през Бандар Абас, Бушер и Абадан, а след това евентуално и през десет по-малки града. От север на юг това са: Бандар-е-Дайлем, Генаве, Дейер, Канган, Сираф, Гав Банди, Чарак, Бандар Ленгех, Кешм и Сирик.

САЩ и Израел вече са извадили от строя множество съоръжения в тези райони. Ислямската република обаче е построила пристанища и отвъд Ормузкия проток – например в Джаск и Чабахар. В Джаск се намира подводна база, която е силно повредена.

Затварянето на тези пристанища не е трудно: достатъчно е да се деактивират товаро-разтоварните съоръжения и съоръженията за съхранение на гориво.

Не всичко е под лесен американски контрол

Предизвикателството, пред което ще се изправи Тръмп в опита си да изолира Иран и да ограничи търговията му с горива и оръжия, не се крие в Персийския залив, а в Каспийско море.

Каспийско море е по-скоро езеро, а не истинско море: процентното съдържание на сол във водата му е само една трета от това на океана. То е повече от четири пъти по-голямо от езерото Супериор, а на бреговете му са разположени пет държави. Иран има големи пристанища и военноморска база на Каспийско море.

Военноморските сили на Русия и Иран отдавна координират действията си: през юли 2019 г. главнокомандващият на иранския флот контраадмирал Хосейн Ханзади участва в честванията на Деня на флота в Санкт Петербург.

Въпреки случайните оперативни трудности на Ислямската република в Каспийско море, Бандар Анзали и Чалус остават центрове, през които Техеран може да получава товари от Русия. Бандар Анзали изпълнява по-традиционна роля, докато Чалус е база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, където преди се считаше, че са се укривали издирвани бойци на Ал Кайда.

Блокадата на Тръмп е напълно логична, но за да затворят вратичката в Каспийско море и да попречат на Русия да доставя оръжия или гориво на Иран, САЩ трябва да направят две неща. Първо, трябва да използват въздушното си превъзходство и да обявят, че всеки кораб, влизащ в териториалните води на Иран в Каспийско море, ще бъде потопен. Тъй като Русия би могла да наруши подобна блокада, САЩ могат да обърнат курса си, като заимстват иранския метод и минират водите край Бандар Анзали, подобно на това, както президентът Роналд Рейгън някога направи с Никарагуа.

Второ, САЩ трябва да се насочат към товарния трафик през планинския проход Чалус, който е отделен от вътрешността на Иран от планинска верига с върхове високи от 4 до 5 километра. И това не е лесна задача - защото Вашингтон трябва да предупреди азербайджанския президент Илхам Алиев, че или е техен съюзник, или на Иран: и според избора му ще е ясно колко Каспийско море може да бъде поне "притворено" за Техеран.

Автор: д-р Майкъл Рубин, за "1945" - старши сътрудник в Американския институт за предприемачество и директор на отдела за политически анализи във Форума за Близкия изток. Бивш служител на Пентагона, д-р Рубин е живял в постреволюционен Иран, Йемен и предвоенен и следвоенен Ирак. Той е имал контакти с талибаните преди 11 септември. Преподавал е повече от десетилетие в Африканския рог и Близкия изток, като е изнасял беседи за конфликти, култура и тероризъм пред подразделения на ВМС и морската пехота на САЩ

Превод: Ганчо Каменарски

