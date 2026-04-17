Арестуваха известен певец по подозрение в убийство (ВИДЕО)

Американският певец D4vd (Дейвид Бърк) е заподозрян в убийството на 14-годишно момиче в САЩ, пише Асошиейтед прес. Тялото на детето на име Селесте Ривас Ернандес е било открито преди около седем месеца в изоставен автомобил "Тесла", регистриран на името на изпълнителя. Жертвата е била обявена за изчезнала през 2024 г. Останките ѝ са били намерени в силно разложено състояние в автомобила, който по-късно е бил локализиран в района на Холивуд, Лос Анджелис. Причината за смъртта все още не е установена.

🚨TMZ has obtained exclusive video showing singer D4vd being arrested for the murder of Celeste Rivas and the scene is intense.

Бърк е задържан като заподозрян, но срещу него все още няма официално повдигнати обвинения. Неговите адвокати категорично отричат той да е замесен в престъплението. Разследването в Лос Анджелис продължава, като прокуратурата трябва да прецени дали събраните доказателства са достатъчни за повдигане на обвинение. Междувременно случаят остава в ранен етап на процесуално изясняване.

D4vd, произнасян като "Дейвид", спечели популярност сред феновете на поколението Z заради смесицата от инди рок, арендби и поп, която предлага. Той стана популярен чрез платформата ТикТок през 2022 г. с хита "Romantic Homicide", който достигна номер четири в класацията Hot Rock & Alternative Songs на списание "Billboard", припомня БТА.