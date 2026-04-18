Купуваме повече, въпреки че се чувстваме по-бедни: Анализ на икономисти

Време на политическа несигурност, растящи цени и извънредни мерки от държавата. Така изглежда икономическата картина у нас според предприемача и заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата Красимир Дачев и финансиста и член на Фискалния съвет Любомир Дацов, съобщава bTV.

Двамата очертаха тревожна, но и силно противоречива картина - от една страна, ръст на потреблението, а от друга - усещане за обедняване, спекула и липса на ясна икономическа посока.

Дацов посочи, че първите месеци на годината дават "абсолютно разнопосочни сигнали".

Разнопосочни сигнали

"Потреблението, включително това, което статистиката изнесе миналата седмица, има огромен бум. Ръстът е 7-8%, което говори за много нарастващо реално потребление", отбеляза той.

Според него това означава, че хората продължават да купуват независимо от ръста на цените. В същото време обаче се вижда и промяна в структурата на потреблението.

"Има заявка, че се потребява по-скъпо и по-качествено. Но има и група, на най-нискодоходните, а малко над тях, до средното ниво, където вече има загуба на потребление", обясни Дацов.

Относно случващото се на пазара той изтъкна, че България е най-големият ценови ускорител в Европа. "Както адронен колайдер има в Швейцария, ние имаме ценови ускорител в България", обясни предприемачът.

Според него няма икономическа логика за сегашното поскъпване на горивата.

"Никаква причина няма да се увеличават цените на горивата. Нито сме ги купили вчера, нито онзи ден. Купени са преди три месеца. 30% е цената на суровината, 5% струва преработката. Останалото е акциз и спекула", подчерта Дачев.

И двамата икономисти смятат, че държавната помощ в кризисен момент е неизбежна, но предупредиха, че тя не може да замести стабилна икономическа политика.

По думи на Дачев компенсациите са логични, защото иначе поскъпването на енергията ще вдигне допълнително инфлацията. Той обаче постави акцент върху дефицита и предупреди, че бюджетът е все по-ограничен.

"Когато не знаеш какво да направиш, направи това, което е принципно", изтъкна икономистът и отправи остра критика към политиците, допуснали натрупването на дефицити в добри години: "Не трябва да си специалист по бюджет, за да знаеш, че в добрите времена трябва да заделиш нещо, когато се случи лошото".

Според него най-тревожният сценарий пред България е комбинацията от по-висока инфлация и по-нисък растеж.

"Отиваме към нещо, което се нарича стагфлация - увеличаване на инфлацията и намаляване на растежа", обясни той.

По негови думи при песимистичен сценарий икономическият растеж може да падне към 1%, а инфлацията да надхвърли 5%.

Запитан дали с влизането на еврото бизнес средата се е подобрила, Дачев отговори: "По принцип - да, на практика - все още не".

Той заяви, че България продължава да страда от декапитализация и от липса на устойчива индустриална среда, а европейската бюрокрация все повече тежи върху бизнеса.

"Европа има най-тежката бюрокрация в момента, която абсолютно убива бизнес климата", подчерта Дачев.