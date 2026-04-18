След златния си век: Тръмп наглее още повече и обеща "нова зора" на Куба

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че много скоро голямата сила на американската армия ще донесе "нова зора на Куба". Той определи този момент като "чакан от 70 години". Думите на Тръмп бяха ясни. Президентът изрично се обърна към кубинско-американската общност, описвайки членовете ѝ като хора, "с които се отнасят брутално, чиито семейства са убити и малтретирани", и завърши с предупреждение, изпълнено със символика: "А сега вижте какво се случва". Още: Може да спрем в Куба като свършим с Иран

Куба ли е следващата?

Изказването на американския лидер по време на митинг във Финикс, Аризона, съвпада с разговорите между двете страни в Хавана.

Според информация на Axios темите на разговорите са включвали политически и икономически реформи в Куба. Вашингтон твърди, че е предложил да възстанови интернет услугите на острова чрез Starlink, но предупреди, че властите имат само "малък прозорец" за действие, преди икономическата ситуация да се влоши "необратимо".

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви в четвъртък, че страната му е "готова" за евентуална атака на САЩ след месеци на нарастващ натиск от президента Доналд Тръмп, съобщава АФП. "Не искаме конфронтация, но е наш дълг да сме готови да я избегнем, а ако е неизбежна, да я спечелим", каза Диас-Канел на митинг в Хавана.

Куба се готви за евентуална атака след многократните предупреждения на Тръмп, че Куба е "следващата", след като той свали от власт лидера на Венецуела Николас Мадуро и започна война срещу Иран. Вашингтон и Хавана проведоха разговори за деескалация на напрежението, но дискусиите между заклетите врагове не успяха да постигнат значителен напредък, според съобщения в американските медии.

Диас-Канел призна, че настоящият момент е "много сериозен", но подчерта "социалистическия" характер на Куба, както е провъзгласен от Фидел Кастро на 16 април 1961 г.

След залавянето на Мадуро в Каракас, Тръмп наложи петролна блокада на Куба, изостряйки най-тежката икономическа и енергийна криза на обеднелия остров от десетилетия. Диас-Канел отхвърли представянето на Куба от страна на САЩ като "провалена държава".

Хавана до голяма степен обвинява за проблемите си търговското ембарго на САЩ, наложено малко след идването на Кастро на власт, което е в сила и днес, и по-скорошната петролна блокада. "Куба не е провалена държава, а обсадена държава", каза той.

