Тръмп обяви, че Ормузкият пролив е напълно отворен, Иран го опроверга (ВИДЕО)

18 април 2026, 2:00 часа 498 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп обяви, че Ормузкият пролив е напълно отворен, Иран го опроверга (ВИДЕО)

Днес ще бъде велик и прекрасен ден за света. Иран току-що обяви, че Ормузкият пролив е напълно отворен и готов за бизнес и пълно преминаване през него. Това обяви американския президент Доналд Тръмп на форума Turning Point Action.

Той отново обяви, че САЩ ще придобият радиоактивния прах от уран и ще го върнат в страната си. „Ще вземем ядрения прах със специални машини заедно с Иран. Помните фалшивите новини на CNN как казаха, че може би нашето унищожение на бункера е може би пресилено. Ще ни трябват най-големите изкопни машини в света, но ние ще отидем заедно с Иран, ще вземем ядрения прах и ще го отнесем обратно у дома в САЩ“, каза още Тръмп.

Американският президент отново не пропусна да нападне НАТО. „Сега, когато ситуацията с Ормузкия проток е почти разрешена, получих обаждане от НАТО, които ме попитаха дали имам нужда от помощ. Благодаря ви много, НАТО. Исках вашата помощ преди два месеца, но сега вече не се нуждая от нея. Те бяха абсолютно безполезни, когато се нуждаехме от тях“, обяви Тръмп пред екзалтираната публика.

Той благодари на Пакистан за помощта при разрешаването на ситуацията с Иран. Тръмп отново повтори, че е разрешил осем войни, като с Иран и Ливан, те ще станат десет. „Аз прекратих осем войни и може би е малко рано, но ако разрешим тези с Иран и Ливан, ще станат десет, а милиони, милиони животи ще бъдат спасени. Помислете си колко много живота спасихме“, обяви той.

Иран отново опроверга Тръмп

Думите и по-ранните изявления на Тръмп срещнаха остра реакция от Иран. Председателят на парламента Галибаф обяви, че президентът на Съединените щати е направил цели "седем фалшиви твърдения за един час".

"Те не спечелиха войната с тези лъжи и със сигурност няма да постигнат нищо и в преговорите. С продължаването на блокадата Ормузкият пролив няма да остане отворен. Минаването през Ормузкия пролив ще се извършва по „посочения маршрут“ и с „иранско разрешение“. Дали проливът е отворен или затворен и правилата, които го регулират, ще бъдат определени от терена, а не от социалните мрежи", обяви Галибаф.

Тръмп: Аз съм миротворецът

„Помнете, аз съм миротворецът, аз съм този, който прекрати осем войни. Аз съм този, който уреди конфликт, рискуващ да убие между 30 и 50 милиона души“, похвали се отново Тръмп, вероятно визирайки евентуална война между Индия и Пакистан.

Нова зора за Куба

„Ще направим нещо, което се чака от 70 години и се казва „Нова зора за Куба“. Ние ще им помогнем, имаме много велики американци от кубински произход, хора, с които са се отнасяли жестоко, семействата им са били убивани. Сега само гледайте какво ще се случи“, предупреди Тръмп.

Американският президент отново обяви, че глобалното затопляне е измама. „Това е една от най-големите измами в историята – изменението на климата. Те всъщност го наричаха „глобално затопляне“, помните ли? Това обаче не работеше, защото нашата планета всъщност се охлажда“, каза Тръмп.

„Наредих на Пийт Хегсет да започне декласифицирането на правителствени документи, свързани с НЛО и необясними въздушни явления. Щастлив съм да обявя, че този процес вече е много напреднал и ние открихме много интересни документи“, каза още Тръмп.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
