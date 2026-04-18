Тръмп обяви, че Ормузкият пролив е напълно отворен, Иран го опроверга (ВИДЕО)

Днес ще бъде велик и прекрасен ден за света. Иран току-що обяви, че Ормузкият пролив е напълно отворен и готов за бизнес и пълно преминаване през него. Това обяви американския президент Доналд Тръмп на форума Turning Point Action.
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 17, 2026
Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage.
Той отново обяви, че САЩ ще придобият радиоактивния прах от уран и ще го върнат в страната си. „Ще вземем ядрения прах със специални машини заедно с Иран. Помните фалшивите новини на CNN как казаха, че може би нашето унищожение на бункера е може би пресилено. Ще ни трябват най-големите изкопни машини в света, но ние ще отидем заедно с Иран, ще вземем ядрения прах и ще го отнесем обратно у дома в САЩ“, каза още Тръмп.
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 17, 2026
We will get the nuclear dust with excavators from Iran and will take it back home to the USA.
Американският президент отново не пропусна да нападне НАТО. „Сега, когато ситуацията с Ормузкия проток е почти разрешена, получих обаждане от НАТО, които ме попитаха дали имам нужда от помощ. Благодаря ви много, НАТО. Исках вашата помощ преди два месеца, но сега вече не се нуждая от нея. Те бяха абсолютно безполезни, когато се нуждаехме от тях“, обяви Тръмп пред екзалтираната публика.
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 17, 2026
NATO was absolutely useless when we needed them.
Той благодари на Пакистан за помощта при разрешаването на ситуацията с Иран. Тръмп отново повтори, че е разрешил осем войни, като с Иран и Ливан, те ще станат десет. „Аз прекратих осем войни и може би е малко рано, но ако разрешим тези с Иран и Ливан, ще станат десет, а милиони, милиони животи ще бъдат спасени. Помислете си колко много живота спасихме“, обяви той.
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 17, 2026
I ended 8 wars, and if we add Iran and Lebanon, that will be 10 wars ended.
Иран отново опроверга Тръмп
Думите и по-ранните изявления на Тръмп срещнаха остра реакция от Иран. Председателят на парламента Галибаф обяви, че президентът на Съединените щати е направил цели "седем фалшиви твърдения за един час".
BREAKING: Iran’s Ghalibaf:— Clash Report (@clashreport) April 17, 2026
The President of the United States made seven claims in one hour, all seven of which were false.
They did not win the war with these lies, and they will certainly not get anywhere in negotiations either.
With the continuation of the blockade, the…
"Те не спечелиха войната с тези лъжи и със сигурност няма да постигнат нищо и в преговорите. С продължаването на блокадата Ормузкият пролив няма да остане отворен. Минаването през Ормузкия пролив ще се извършва по „посочения маршрут“ и с „иранско разрешение“. Дали проливът е отворен или затворен и правилата, които го регулират, ще бъдат определени от терена, а не от социалните мрежи", обяви Галибаф.
Тръмп: Аз съм миротворецът
„Помнете, аз съм миротворецът, аз съм този, който прекрати осем войни. Аз съм този, който уреди конфликт, рискуващ да убие между 30 и 50 милиона души“, похвали се отново Тръмп, вероятно визирайки евентуална война между Индия и Пакистан.
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 17, 2026
Remember, I'm the peacemaker.
Нова зора за Куба
„Ще направим нещо, което се чака от 70 години и се казва „Нова зора за Куба“. Ние ще им помогнем, имаме много велики американци от кубински произход, хора, с които са се отнасяли жестоко, семействата им са били убивани. Сега само гледайте какво ще се случи“, предупреди Тръмп.
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 17, 2026
70 years in waiting: it's called a new dawn for Cuba.
We're going to help them out with Cuba.
Now watch what happens.
Американският президент отново обяви, че глобалното затопляне е измама. „Това е една от най-големите измами в историята – изменението на климата. Те всъщност го наричаха „глобално затопляне“, помните ли? Това обаче не работеше, защото нашата планета всъщност се охлажда“, каза Тръмп.
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 17, 2026
Global warming is not working; we are actually cooling as a planet.
„Наредих на Пийт Хегсет да започне декласифицирането на правителствени документи, свързани с НЛО и необясними въздушни явления. Щастлив съм да обявя, че този процес вече е много напреднал и ние открихме много интересни документи“, каза още Тръмп.
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 17, 2026
I directed Pete Hegseth to begin releasing government files relating to UFOs and unexplained aerial phenomena.
We found many interesting documents.