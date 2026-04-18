Боримиров за плейофите: "Няма слаби отбори, Хулио ще каже как да се спечели двубоя с ЦСКА"

На 17 април беше изтефлен жребият за плейофите в Пъра лига. Естествено, най-голямо внимание привлече първата 4-ка, съставена от Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА. Още в първия кръг от плейофите ще наблюдаваме третото издание на "веченото дерби" за сезона - ЦСКА ще бъде домакин на Левски. След като беше изтеглен жребия, изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров даде своя коментар пред медите.

Даниел Боримиров: "В тази четворка няма слаби отбори"

Ето какво каза Боримиров: "Трябва да се представим по най-добрия начин без значение срещу кой ще стартираме. В тази четворка няма слаби отбори, така че ние ще подходим максимално сериозно към всеки един от противниците. Предпочитам да говоря само и единствено за нашия отбор. Ние мислим мач за мач. Следваме си нашия план, който имаме от началото на първенството. Мисля, че сме готови за това, което предстои до края.

"Хулио ще каже на футболистите какво трябва да се промени"

Не мисля, че трябва да сравняваме какво е било преди 10-20 години, защото това са различни поколения. Това сравнение не е ОК. Арда първо играят за себе си не играят за Левски. Те си гонят своите цели. Хулио ще каже на футболистите какво трябва да се промени, за да се спечели двубоя срещу ЦСКА". Левски завърши редовния сезон на първо място с 10 точки преднина пред втория Лудогорец и 11 точки пред третия ЦСКА 1948.

