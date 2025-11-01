Любопитно:

The Washington Post: 16 000 американски войници и моряци тръгват срещу Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп изпраща огромен брой войници срещу Венецуела - 16 000 души, от които 10 000 войници и 6000 моряци. Това пише в свой материал The Washington Post. Американската военна група, целеща се в Каракас, включва 8 военни кораба, ядрена подводница, стратегически бомбардировач B-52, изтребители F-35 и самолетоносачът "Джералд Р. Форд" с ескорта си. Само с "Джералд Форд" и трите кораба, които ще са му ескорт, идват поне 4000 войници.

Медии в САЩ вече коментират, че Тръмп е разрешил провеждането на удари по военни обекти във Венецуела, но американският президент засега публично отрича - за последно на 31 октомври, в "Еър Форс Едно". Струпването на такива сили, за каквито пише притежаваният от Джеф Безос вестник, обаче не прилича просто на "учение".

Още: Мадуро моли Путин и Си Дзинпин за помощ срещу САЩ

"От самото начало, натрупването на сили на Пентагона в Карибите далеч надхвърля необходимото за операция за борба с наркотиците, което предполага, че мисията винаги е била "в процес на развитие", коментира Райън Берг, директор на Програмата за Северна и Южна Америка и Центъра за стратегически и международни изследвания. Според него обаче, включването на "Джералд Форд" и бойната му група означава неизбежна и то бърза ескалация. Берг смята, че в рамките най-много на месец Тръмп ще трябва да се реши дали ще атакува.

У дома, в САЩ, демократите вече повишават градусите с постоянно напомняне, че Тръмп не казва нищо за плановете си за Венецуела и може да подпали война без разрешение на Конгреса. Вече има неофициални твърдения, че издръжката на такава сила, каквато Тръмп е изпратил към Венецуела, ще струва по 40 млн. долара дневно. А ООН вече заклейми американските удари срещу плавателни съдове, предполагаемо превозващи наркотици.

Още: САЩ имат готов план за ескалация с Венецуела за сваляне на Мадуро

Източник: The Washington Post

Ивайло Ачев
