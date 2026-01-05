Временният президент на Венецуела: Нужни са уважителни и равноправни отношения със САЩ

Временният президент на Венецуела Делси Родригес призова за балансирани и основаващи се на уважение отношения със Съединените щати, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Родригес бе утвърдена на поста от Върховния съд на Венецуела в събота - деня, в който американските въоръжени сили плениха президента Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде съден.

"Смятаме за наш приоритет да се движим към балансирани и основаващи се на уважение международни отношения между Съединените щати и Венецуела", написа Родригес в Telegram. Тя призова "правителството на САЩ да работят заедно по програма за сътрудничество, фокусирана върху общото развитие".

Положението във Венецуела

По-рано Тръмп каза, че за него е по-важно "да оправи положението" във Венецуела, отколкото в страната да бъдат произведени избори. "Работим с хората, които току-що положиха клетва", заяви той на борда на своя самолет "Еър Форс 1", имайки предвид именно Родригес.

Президентът на САЩ обаче предупреди, че новият лидер на Венецуела може да "плати по-висока цена" от сваления си предшественик, "ако не направи това, което е правилно".

Венецуелската държавна телевизия междувременно показа първото заседание на правителството под председателството на Делси Родригес. На репортажа от президентския дворец "Мирафлорес" бяха показани министрите на отбраната и на вътрешните работи, Владимир Падрино Лопес и Диосдадо Кабельо.

Делси Родригес обяви създаването на комисия, която ще работи за освобождаването на Николас Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес.

На борда на "Еър Форс 1" Тръмп добави, че Съединените щати са тези, които "контролират ситуацията" във Венецуела.

Синът на отведения в САЩ венецуелски президент, Николас Мадуро Гера, наричан Николасито, призова привържениците на баща си да излязат по улиците.

"Искат да ни видят слаби, но няма да ни видят слаби", казва на публикуван в социалните мрежи аудиозапис Мадуро-младши, който подобно на своя баща и на мащехата си е сред шестимата венецуелци, обвинени от американската прокуратура в "наркотероризъм". Той дава да се разбере, че е решен да се бори докрай, и изразява увереност, че Съединените щати "няма да успеят".

Николасито, на 35 години, е син на 63-годишния си баща от първия му брак. Неговата мащеха Силия Флорес, която бе отведена от американските военни заедно със своя съпруг в Ню Йорк, е на 69 години.

Около 2000 привърженици на Николас Мадуро демонстрираха във венецуелската столица Каракас, призовавайки САЩ да го освободят.

Едмундо Гонсалес Урутия, който според венецуелската опозиция е спечелил президентските избори в южноамериканската държава през 2024 г., междувременно приветства отвеждането на Мадуро в САЩ, за да бъде съден, като "важна, но не достатъчна крачка" към "нормализирането на (страната)".

Венецуелските власти запазват мълчание за броя на убитите при американската военна операция в страната.

Лекарска организация съобщи пред агенцията за около 70 жертви и 90 ранени.

По-рано венецуелският министър на отбраната призна, че голяма част от охранителите на Мадуро са били убити, без да посочи конкретно число, а в. "Ню Йорк таймс" писа за 80 загинали - както военни, така и цивилни.