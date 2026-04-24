Торнадо връхлетя щата Оклахома, има ранени (ВИДЕО)

Най-малко 10 души са ранени след като торнадо връхлетя северната част на американския щат Оклахома днес, предават американските медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Според сайта КОКО (KOCO News), службите за спешна помощ са провели спасителни мисии, след като торнадо нанесе значителни щети, като засегна и военновъздушната база “Ванс”, намираща се в град Енид.

От авиобазата потвърдиха за пораженията, нанесени от торнадото, в публикация във Фейсбук и заявиха, че провеждат процедури за проверка на всички служители, за да се уверят, че те са в безопасност и са налице.

“Ръководството прави оценка на обекта, за да провери обема на щетите и да гарантира безопасността на съоръженията и инфраструктурата,” съобщиха от военновъздушната база.

Кметът на Енид, Дейвид Мейсън предаде, че служители на полицейското и пожарното управление на града координират усилията си, за да отговорят на извънредната ситуация и подкани жителите да стоят далеч от района Грейридж, засегнат от торнадото.

Според доклади на местни медии, мениджърът за извънредни ситуации на окръг Гарфийлд е съобщил за поне 10 души в района с леки наранявания. Засега не се съобщават подробности.

