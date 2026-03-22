"Това е единственият език, който иранците разбират": Финансовият министър на САЩ за твърдия тон на Тръмп (ВИДЕО)

22 март 2026, 18:39 часа 718 прочитания 0 коментара
"Това е единственият език, който иранците разбират". С тези думи  министърът на финансите на Съединените американски щати Скот Бесент коментира твърдия и заплашителен тон на американския президент Доналд Тръмп да унищожи енергийната инфраструктура на Иран, ако до 48 часа не отворят Ормузкия проток. Той добави, че "понякога трябва да ескалираш, за да постигнеш деескалация", предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Ултиматумите и заплахите

Днес Доналд Тръмп постави ултиматум на Иран, изисквайки Ормузкия проток да бъде отключен „напълно и без заплахи“ в рамките на 48 часа. В противен случай президентът на САЩ заплаши да унищожи електроцентралите на Ислямската република, „започвайки с най-големите“. В отговор на това Централният щаб на иранското военно командване Хатам ал-Анбия заяви, че в случай на нападение срещу енергийната инфраструктура на страната Техеран ще отвърне на „всички енергийни, информационно-технологични и инфраструктурни обекти за обезсоляване“ на САЩ в Близкия изток, предаде ASTRA. ОЩЕ: Иран лази по нервите на Тръмп: Ормузкият проток е отворен, но не и за врагове

Деница Китанова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Иран Ормузки проток война Иран Скот Бесент
