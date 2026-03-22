"Това е единственият език, който иранците разбират": Финансовият министър на САЩ за твърдия тон на Тръмп (ВИДЕО)

"Това е единственият език, който иранците разбират". С тези думи министърът на финансите на Съединените американски щати Скот Бесент коментира твърдия и заплашителен тон на американския президент Доналд Тръмп да унищожи енергийната инфраструктура на Иран, ако до 48 часа не отворят Ормузкия проток. Той добави, че "понякога трябва да ескалираш, за да постигнеш деескалация", предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

“This is the only language the Iranians understand,” — U.S. Treasury Secretary Scott Bessent commented on Trump’s threats to destroy Iran’s energy infrastructure.



He added that "sometimes you have to escalate in order to achieve de-escalation." — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2026

Ултиматумите и заплахите

Днес Доналд Тръмп постави ултиматум на Иран, изисквайки Ормузкият проток да бъде отключен „напълно и без заплахи" в рамките на 48 часа. В противен случай президентът на САЩ заплаши да унищожи електроцентралите на Ислямската република, „започвайки с най-големите". В отговор на това Централният щаб на иранското военно командване Хатам ал-Анбия заяви, че в случай на нападение срещу енергийната инфраструктура на страната Техеран ще отвърне на „всички енергийни, информационно-технологични и инфраструктурни обекти за обезсоляване" на САЩ в Близкия изток, предаде ASTRA.