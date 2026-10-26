"Скапана страна": Тръмп атакува Норвегия, след като не получи Нобелова награда за мир (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира нападките си срещу Норвегия, наричайки я "скапана страна" и заявявайки, че норвежките имигранти не са добре дошли в САЩ, защото Нобеловият комитет, базиран в столицата Осло, не му е присъдила Нобеловата награда за мир. Тръмп направи изказването по време на политически митинг в Мичиган преди междинните избори следващата седмица.

ОЩЕ: Нобел не взе, нищо не му върви: Тръмп поискал да кръсти океан на себе си, но Google го отрязал

Приписвайки скорошните безредици във Франция на имигрантите, американският президент заяви, че ще приветства имигранти от някои държави, но не и от Норвегия "защото не получих Нобелова награда". "Затова не искам никой от Норвегия”, подчерта Тръмп.

"Норвегия се превърна в скапана държава, всъщност", заяви Тръмп, използвайки термин, който вече употреби за Хаити, Либия, Сомалия и Йемен.

"Той много добре знае, че Нобеловият комитет е независим. Напомнихме им за това, ако някой се чуди, и това все още е така", каза норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде, цитиран от БТА.

Нобеловият комитет до момента не е коментирал думите на американския президент. По-рано този месец Тръмп определи отказа да му бъде присъдена Нобеловата награда за мир като "неизличимо петно" върху репутацията на Норвегия.

Trump rages over Nobel Peace Prize snub during rally in Michigan: “Frankly, Norway sucks. Norway has become a shithouse country actually.” https://t.co/a87zMQvnCR — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) October 26, 2026