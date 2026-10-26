"Дойдох да спра джихадист": Тръмп нападна кандидат-сенатор мюсюлманин (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп засили нападките си срещу кандидата на Демократическата партия за Сената Абдул Ел Сайед по време на предизборен митинг в щата Мичиган. Той дори го сравни с извършителите на терористичните атаки от 11 септември 2001 г. Държавният глава предупреди, че демократите ще допуснат в страната терористи, настроени враждебно към САЩ. "Тук съм, за да попреча на един джихадист, член на "Мюсюлмански братя", да стане сенатор на Съединените щати", заяви Тръмп пред свои привърженици в град Порт Хюрон.

Ако спечели изборите, Ел Сайед ще стане първият мюсюлманин, избран за сенатор в историята на САЩ.

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Президентът сравни гласуването срещу кандидата на демократите с действията на пътниците на полет 93 на авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс", които се противопоставиха на похитителите на самолета по време на атентатите от 11 септември.

Trump: If Abdul and the Democrats win, they will open the floodgates and invite hordes of jihadists to our shores, creating a nightmare of violence and terror until you cannot even have a Christmas. https://t.co/XqJFwO46WF — Clash Report (@clashreport) October 25, 2026

"Двадесет и пет години по-късно Мичиган трябва да се изправи и да се бори, точно както направи Тод, за да попречи на един джихадист да влезе в Капитолия", заяви Тръмп, визирайки Тод Биймър, един от пътниците, оказали съпротива на похитителите.

Ел Сайед отхвърли обвиненията срещу себе си и защити религиозната си принадлежност, като заяви в скорошен предизборен клип, че "вярата е нещо, което твърде много липсва във Вашингтон".

Някои от присъстващите на митинга скандираха "Предател" и "Депортирайте го", въпреки че Ел Сайед е роден в Мичиган.

Неговият съперник от Републиканската партия, бившият конгресмен Майк Роджърс, също го е обвинявал във връзки с ислямистката организация "Мюсюлмански братя", без да представи доказателства. Ел Сайед отрича да е свързан с организацията и определя като „срамно“ поставянето под съмнение на лоялността му към САЩ. "Никога не съм го наричал терорист", подчерта той, но добави, че кандидатът на демократите не е отговорил задоволително на въпросите относно предполагаемите си връзки с организацията.

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Trump: Americans did not spend all these years fighting communists and terrorists in order to just watch it all burn down and come down to the ground. We’re not going to surrender America to communist jihadists. https://t.co/MBWBeWDCgD — Clash Report (@clashreport) October 25, 2026

Митингът на Тръмп се състоя ден след като бившият президент Барак Обама участва в предизборно събитие на демократите в Детройт. Обама обвини противниците на Ел Сайед, че се опитват да го представят като "по-малко американец от тях", и сравни нападките с неверните твърдения, че самият той е роден в Кения.

"Вече сме гледали този филм. Аз играх главната роля в него. Това не проработи срещу мен. Не и в Мичиган. Няма да проработи и срещу Абдул", заяви Обама.

Надпреварата за място в Сената от Мичиган е сред най-оспорваните преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември. Изходът ѝ може да се окаже решаващ за контрола над горната камара на американския парламент, в която републиканците в момента имат мнозинство от 53 срещу 47 места.

Trump: Abdul El-Sayed would be the only senator who would have to go through a metal detector before he is allowed to go into the Senate. https://t.co/Z0VkLN5vXj — Clash Report (@clashreport) October 25, 2026

Сред основните теми в предизборната кампания са и митата, наложени от Вашингтон върху вноса от Канада, които засегнаха автомобилната индустрия в района на Детройт.

Роджърс приветства митническата политика на Тръмп заради привлечените инвестиции в промишлеността на Мичиган, но изрази опасения относно последиците от митата върху канадските стоки за автомобилния сектор.