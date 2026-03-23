Трагедия на летище "Лагуардия": Самолет се вряза в пожарна кола (ВИДЕО)

23 март 2026, 7:59 часа 240 прочитания 0 коментара
Тежък инцидент затвори летище "Лагуардия" в Ню Йорк. Самолет се е сблъскал с пожарна кола късно в неделя при кацане. Катастрофата е довела до затваряне на летището. По непотвърдена информация има загинали и ранени, въпреки че точният брой на жертвите все още не е потвърден.

Петима души са били в пожарната. Всички са в критично състояние. На борда на самолета е имало около 100 пътници.

След катастрофата Федералната авиационна администрация издаде забрана за наземни полети, спирайки всички полети, насочени към "Лагуардия".

Нюйоркската служба за управление при извънредни ситуации призова хората да "очакват отменени полети, затваряния на пътища и задръствания" около летището и препоръча използването на алтернативни маршрути.

Виолета Иванова Отговорен редактор
