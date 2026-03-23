Трагедия на летище "Лагуардия": Самолет се вряза в пожарна кола (ВИДЕО)

Тежък инцидент затвори летище "Лагуардия" в Ню Йорк. Самолет се е сблъскал с пожарна кола късно в неделя при кацане. Катастрофата е довела до затваряне на летището. По непотвърдена информация има загинали и ранени, въпреки че точният брой на жертвите все още не е потвърден.
The incident caused fatalities and injuries, though the exact number of victims has not yet been confirmed.
Following the crash, the Federal Aviation Administration issued a…
Петима души са били в пожарната. Всички са в критично състояние. На борда на самолета е имало около 100 пътници.
След катастрофата Федералната авиационна администрация издаде забрана за наземни полети, спирайки всички полети, насочени към "Лагуардия".
Нюйоркската служба за управление при извънредни ситуации призова хората да "очакват отменени полети, затваряния на пътища и задръствания" около летището и препоръча използването на алтернативни маршрути.
Five first responders were in the vehicle — all are in critical condition.
There were about 100 passengers on board the Air Canada Express flight. Dozens are injured.
LaGuardia Airport is closed.