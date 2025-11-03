Любопитно:

Тръмп: Дните на Мадуро са преброени (ВИДЕО)

Дните на Николас Мадуро като президент на Венецуела са преброени. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, като в същото време омаловажи възможността за война на САЩ с латиноамериканската страна, предаде Франс прес, цитирана от БТА. На въпрос дали дните на Мадуро като президент на Венецуела са преброени, американският президент отговори: "Бих казал, че да. Мисля, че да".

Тръмп беше попитан и дали САЩ ще влязат във война с Венецуела. "Съмнявам се, не мисля", отговори той.

Борба с наркотрафика

Кампанията от въздушни удари, провеждана от началото на септември срещу плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, представяна от Вашингтон като борба срещу трафика на наркотици, доведе до ескалация на напрежението в региона, особено с Венецуела. Шестнадесетте известни удара доведоха до смъртта на най-малко 65 души.

В последните месеци в Карибите бе установено значимо американско военно присъствие, включващо изтребители, военни кораби и хиляди военнослужещи.

Мадуро многократно обвини САЩ, че искат да го свалят от власт.

