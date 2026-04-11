Тръмп е луд, в ранна деменция: "Присъда" от известен американски пропагандист (ВИДЕО)

"Всеки ден, пет или шест пъти, едни и същи фрази се повтарят: Не, ние спечелихме, свърши се. Не, това ще продължи вечно, пълно унищожение. Никога няма да им позволя да вземат пролива. Да, ние се отказваме от пролива. Аз излизам от НАТО, ние оставаме в НАТО. Ако познавате хора в ранна деменция, това е точно това, което правят. И така, мисля, че се занимаваме с лудостта на крал Джордж III". Това заяви Алекс Джоунс, един от най-популярните американски влогъри-пропагандисти, визирайки поведението на американския президент Доналд Тръмп.
⚡️One of the most well-known and controversial conspiracy theorists in the U.S. suspects that Trump is suffering from dementia— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2026
Тръмп не му остана длъжен още на 9 април и обяви, че има "нисък коефициент на интелигентност". Всъщност освен Джоунс, в това определение американският президент включи още Тъкър Карлсън, бившия телевизионен водещ на Fox News и виден проводник на позиции в изгода на руския диктатор Владимир Путин, както и още американски "интернет глашатаи". "Те са глупави хора и го знаят, знаят го и семействата им, всички го знаят. Ще кажат каквото и да е само да спечелят популярност", настоя Тръмп - Още: На старта на преговорите за мир с Иран: Тръмп обяви какво ще е добро споразумение и увърта за Ормузкия проток (ВИДЕО)
Trump lashes out at Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, and Alex Jones in a long Truth Social post:— Clash Report (@clashreport) April 9, 2026
