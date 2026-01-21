Тръмп: Иран ще бъде изтрит от лицето на Земята, ако ме убият

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде заличен от картата, ако Техеран организира убийството му. Изявлението му бе в отговор на заплахите на висш ирански офицер. "Дадох много ясни нареждания. Ако нещо такова се случи, те ще ги изтрият от лицето на Земята", каза американският лидер в интервю за телевизия "Нюз нейшън", разпространено във вторник.

По-рано същия ден иранският генерал Аболфазл Шекарчи заплаши Тръмп със смърт, ако Вашингтон посегне на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Американският президент на няколко пъти заплаши да се намеси военно, за да сложи край на репресиите срещу демонстранти в Иран.

Малко след като се върна в Белия преди една година, Тръмп предупреди, че ще унищожи Иран, ако Техеран посегне на живота му.

