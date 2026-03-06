Форсмажор - засипват ви ракети и дронове: Колко време може да търсиш обезщетение

Срокът да подадеш жалба заради отменени полети и резервации в търсене на обезщетение е доста дълъг. Това заяви бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов. По думите му, става въпрос за 2 години, в които подаващият жалбата може да я аргументира, да събере всички необходими документи, които му трябват, за да докаже правотата си.

На въпрос на БНТ дали жалбите може да са колективни, Маргаритов отговори, че може да бъдат такива, може да са и индивидуални.

При форсмажор, туроператорът има за задължение да осигури до 3 безплатни нощувки. Затова, ако на някой му се налагало да плаща, да си пази касови бележки, предупреди той, но с уточнение, че може и да има случаи, при не е предвиден форсмажор. Въпреки това, туроператорът трябва да се постарае за клиентите си. Вече ако не сме на почивка с туристически пакет, е съвсем различно.

По принцип, който е закупил туристически пакет и го отменя заради форсмажор - например военни действия, е логично да има също право на обезщетение. Защо не да се предвиди подобен пакет по друго време или алтернативна почивка на друго място, както ставаше по време на ковид пандемията, каза Маргаритов. Но той уточни, че при такива ситуации подходът е индивидуален, няма общо задължение и най-доброто обезпечение е да се плащат определени застраховки.

