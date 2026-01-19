Войната в Украйна:

Тръмп наруши мълчанието след заплахата за митата и Гренландия, намеси Русия

19 януари 2026, 10:20 часа 183 прочитания 0 коментара
Тръмп наруши мълчанието след заплахата за митата и Гренландия, намеси Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наруши мълчанието след заплахата си да наложи допълнителни 10-процентови мита върху вноса на стоки от 8 държави от Европа и НАТО. На 17 януари републиканецът заяви, че мярката ще удари по Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, считано от 1 февруари, и ще продължи, докато не бъде постигната сделка, при която САЩ да купят Гренландия. Най-големият остров на Земята е част от Дания, но има собствени органи на самоуправление.

Още: Финансовият министър на САЩ с нагло обяснение за Гренландия (ВИДЕО)

Тръмп: Дания от 20 години не е елиминирала руската заплаха в Гренландия

Тръмп се аргументира рано сутринта на 19 януари, че е дошло времето да се елиминира руската заплаха в Гренландия. Той каза, че Дания не е успяла да я неутрализира през последните две десетилетия.

„НАТО от 20 години казва на Дания, че трябва да елиминира руската заплаха от Гренландия. За съжаление, Дания не е успяла да направи нищо по въпроса. Сега моментът е дошъл и това ще бъде направено!“, написа американският президент в профила си в собствената социална мрежа Truth Social.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Тръмп използва Гренландия като истински гангстер, за да отвлече вниманието от Русия

Заплахите на Тръмп и реакцията на ЕС и НАТО

Американските изявления за възможното завземане на Гренландия предизвикаха сериозна криза в НАТО, като поставиха под въпрос единството на Алианса. В Европейския съюз се проведе спешна среща на ниво посланици, на която - според Financial Times - е било обсъдено използването на т.нар. търговска "базука" на ЕС, а именно на Инструмента срещу принудата (ACI). ACI позволява налагането на ограничения върху вноса и износа на стоки и услуги, но също и върху правата върху интелектуалната собственост и преките чуждестранни инвестиции. Освен това механизмът позволява налагането на различни ограничения върху достъпа до пазара на ЕС, по-специално до обществените поръчки, както и върху пускането на пазара на продукти, подлежащи на химически и санитарни правила. Досега ACI не е използван - той беше създаден през 2023 година с идеята за противодействие на Китай.

Снимка: Getty Images

Още: ЕС срещу мафиотските действия на Тръмп за Гренландия: Готви се удар за милиарди срещу САЩ

Намерението на Доналд Тръмп да преследва „пълно и цялостно закупуване на Гренландия“ предизвика остра реакция от страна на европейските съюзници и напрежение в трансатлантическите отношения. Търговската сделка ЕС-САЩ, която американският лидер и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен подписаха миналото лято, също е поставена на пауза.

На този фон Politico пише, че Европа обмисля възможността за създаване на алтернативен съюз за сигурност без САЩ, който да замести НАТО – на базата на „Коалиция на желаещите“ и с участието на Украйна.

Още: Тръмп тайно търсел информация за военните обекти в Гренландия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дания Русия Гренландия мита търговска война
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес