Тръмп наруши мълчанието след заплахата за митата и Гренландия, намеси Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наруши мълчанието след заплахата си да наложи допълнителни 10-процентови мита върху вноса на стоки от 8 държави от Европа и НАТО. На 17 януари републиканецът заяви, че мярката ще удари по Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, считано от 1 февруари, и ще продължи, докато не бъде постигната сделка, при която САЩ да купят Гренландия. Най-големият остров на Земята е част от Дания, но има собствени органи на самоуправление.

Тръмп се аргументира рано сутринта на 19 януари, че е дошло времето да се елиминира руската заплаха в Гренландия. Той каза, че Дания не е успяла да я неутрализира през последните две десетилетия.

„НАТО от 20 години казва на Дания, че трябва да елиминира руската заплаха от Гренландия. За съжаление, Дания не е успяла да направи нищо по въпроса. Сега моментът е дошъл и това ще бъде направено!“, написа американският президент в профила си в собствената социална мрежа Truth Social.

Заплахите на Тръмп и реакцията на ЕС и НАТО

Американските изявления за възможното завземане на Гренландия предизвикаха сериозна криза в НАТО, като поставиха под въпрос единството на Алианса. В Европейския съюз се проведе спешна среща на ниво посланици, на която - според Financial Times - е било обсъдено използването на т.нар. търговска "базука" на ЕС, а именно на Инструмента срещу принудата (ACI). ACI позволява налагането на ограничения върху вноса и износа на стоки и услуги, но също и върху правата върху интелектуалната собственост и преките чуждестранни инвестиции. Освен това механизмът позволява налагането на различни ограничения върху достъпа до пазара на ЕС, по-специално до обществените поръчки, както и върху пускането на пазара на продукти, подлежащи на химически и санитарни правила. Досега ACI не е използван - той беше създаден през 2023 година с идеята за противодействие на Китай.

Снимка: Getty Images

Намерението на Доналд Тръмп да преследва „пълно и цялостно закупуване на Гренландия“ предизвика остра реакция от страна на европейските съюзници и напрежение в трансатлантическите отношения. Търговската сделка ЕС-САЩ, която американският лидер и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен подписаха миналото лято, също е поставена на пауза.

На този фон Politico пише, че Европа обмисля възможността за създаване на алтернативен съюз за сигурност без САЩ, който да замести НАТО – на базата на „Коалиция на желаещите“ и с участието на Украйна.

