Тръмп: Не мога да се сетя за никой в историята, който да заслужава Нобеловата награда повече от мен

10 януари 2026, 15:54 часа 184 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на големи петролни компании в Белия дом, че не може да се сети за никого, който заслужава Нобеловата награда за мир повече от него самия.

"Не мога да се сетя за някой в ​​историята, който да заслужава Нобеловата награда за мир повече от мен. И не искам да се хваля, но никой друг никога не е спирал война. Обама спечели Нобеловата награда за мир. И дори не знаеше защо. И все още не знае", каза Тръмп.

