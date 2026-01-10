Тръмп: Не мога да се сетя за никой в историята, който да заслужава Нобеловата награда повече от мен

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на големи петролни компании в Белия дом, че не може да се сети за никого, който заслужава Нобеловата награда за мир повече от него самия.
"Не мога да се сетя за някой в историята, който да заслужава Нобеловата награда за мир повече от мен. И не искам да се хваля, но никой друг никога не е спирал война. Обама спечели Нобеловата награда за мир. И дори не знаеше защо. И все още не знае", каза Тръмп.
⚡️🇺🇸 JUST IN: U.S President Trump:— Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) January 10, 2026
I can't think of anybody in history who should get the Nobel prize more than me pic.twitter.com/00e6xHX69e
