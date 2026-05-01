Шега-подигравка с Рубио: Кажи кого ще нападнете, че да заложа в Polymarket (ВИДЕО)

"Хайде, Марко, можеш да го направиш". "Това куче е истински трън в задника". Репликите са част от разговор-закачка между вентрилоквист, който използва кукла-куче, и държавният секретар на Марко Рубио, който дори шеговито напада куклата. А темата – тя е доста актуална не само в САЩ.

За какво става въпрос – куклата-куче иска да попита Рубио нещо специфично. Какво точно: "Коя е следващата държава, която ще нападнете – опитвам се да спечеля малко пари на Polymarket, човече. Намигни ми само".

😂 Triumph the Insult Comic Dog to Marco Rubio: “What’s the matter, Mr. Secretary? Afraid of a little dog?



Just tell me which country you’re attacking next — I’m trying to win some money on Polymarket!” pic.twitter.com/3WYAmTbrcK — NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2026

Polymarket е една от най-големите борси за залагания в света, а най-големият син на американския президент Доналд Тръмп – Доналд Тръмп-младши, е партньор в 1789 Capital, която през август, 2025 година инвестира в Polymarket, като публично не е известно колко точно, но се смята, че става въпрос за десетки милиони долари. Рубио пък е считан за един от фаворитите за следващ кандидат за президент на САЩ на републиканците, заедно със сегашния вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Наскоро любимата на Тръмп медия The New York Post поиска да има разследване заради съмнителни борсови операции, облагодетелствали със стотици милиони долари "неизвестни" инвеститори от движението на цената на петрола, което се променяше рязко след публикации на Тръмп в социалната му мрежа Truth Social. А борсовите операции ставаха факт дори минути преди въпросните изявления - ОЩЕ: Разследване дали Тръмп и антуража му печелят милиарди заради войната в Иран с измама: Любимият вестник на президента на САЩ го поиска